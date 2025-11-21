Видео
Нардеп Беленюк показал, как зажигает на вечеринке — видео

Нардеп Беленюк показал, как зажигает на вечеринке — видео

Дата публикации 21 ноября 2025 23:24
обновлено: 23:33
Нардеп Беленюк зажег на вечеринке и танцевал под песни Тарабаровой — видео
Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Народный депутат Украины и олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе Жан Беленюк хорошо провел время. Его заметили на одном из празднований.

Видео с Беленюком опубликовал друг нардепа Дмитрий Арабаджи в Instagram.

Жан Беленюк был на вечеринке
Жан Беленюк на вечеринке с друзьями. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Беленюк танцует под украинские песни

Пока неизвестны детали относительно вечеринки, кроме того, что это был один из дней рождения друзей Беленюка. Кого именно, пока неизвестно.

Известно, что в ресторане на этой вечеринке выступала Светлана Тарабарова. Беленюк активно зажигал на танцевальной площадке вместе с певицей и подпевал ей.

В спорте Жан выигрывал серебряную медаль в Рио-2016, золотую на Токио-2020 и бронзовую на Париже-2024. В 2019 году Беленюк стал народным депутатом от партии "Слуга народа".

