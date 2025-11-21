Нардеп Беленюк зажег на вечеринке и танцевал под песни Тарабаровой — видео

Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Народный депутат Украины и олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе Жан Беленюк хорошо провел время. Его заметили на одном из празднований.

Видео с Беленюком опубликовал друг нардепа Дмитрий Арабаджи в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Жан Беленюк на вечеринке с друзьями. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Беленюк танцует под украинские песни

Пока неизвестны детали относительно вечеринки, кроме того, что это был один из дней рождения друзей Беленюка. Кого именно, пока неизвестно.

Известно, что в ресторане на этой вечеринке выступала Светлана Тарабарова. Беленюк активно зажигал на танцевальной площадке вместе с певицей и подпевал ей.

В спорте Жан выигрывал серебряную медаль в Рио-2016, золотую на Токио-2020 и бронзовую на Париже-2024. В 2019 году Беленюк стал народным депутатом от партии "Слуга народа".

Напомним, в "ПСЖ" считают провалом покупку украинского защитника Ильи Забарного.

В итальянской "Роме" приняли решение по Артему Довбику.