Жан Беленюк рассказал, как относится к хейту и критике

Жан Беленюк с домашним питомцем. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Известный украинский борец и публичный политик Жан Беленюк обозначил свое отношение к волнам негатива, которые сопровождают любую активную позицию.

Беленюк подчеркнул, что эмоции не диктуют решения, а в фокусе остаются работа и понимание контекста, сообщает Sport.ua.

По словам Жана Беленюка, давление из соцсетей не стало неожиданностью: публичные люди всегда сталкиваются с оценками. Поэтому он старается не зацикливаться на потоке комментариев и держит дистанцию с тем, что не влияет на результат.

Жан Беленюк во время работы комментатором. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Что скрыто за спокойствием Беленюка

При этом спортсмен понимает разницу между "хейта ради хейта" и содержательной обратной связью. Конструктив, как он считает, стоит слышать и использовать, а безосновательные выпады не должны определять повестку или тон общения.

Еще один важный момент, по словам олимпийского чемпиона, заключается в открытости дискуссии. Беленюк не ограничивает возможность комментировать свои посты, считая это частью демократичной практики и ответственности публичной страницы.

"Нормально отношусь. Спокойно, скажем так. Когда Владимир Зеленский пригласил меня в свою команду, первое, он посоветовал не читать комментарии. Если есть конструктивная критика, то надо воспринимать и реагировать", — заявил Беленюк.

