Жан Беленюк рассказал, как относится к хейту и критике

Беленюк неожиданно ответил на вопрос о хейте
Известный украинский борец и публичный политик Жан Беленюк обозначил свое отношение к волнам негатива, которые сопровождают любую активную позицию.
Беленюк подчеркнул, что эмоции не диктуют решения, а в фокусе остаются работа и понимание контекста, сообщает Sport.ua.
По словам Жана Беленюка, давление из соцсетей не стало неожиданностью: публичные люди всегда сталкиваются с оценками. Поэтому он старается не зацикливаться на потоке комментариев и держит дистанцию с тем, что не влияет на результат.
Что скрыто за спокойствием Беленюка
При этом спортсмен понимает разницу между "хейта ради хейта" и содержательной обратной связью. Конструктив, как он считает, стоит слышать и использовать, а безосновательные выпады не должны определять повестку или тон общения.
Еще один важный момент, по словам олимпийского чемпиона, заключается в открытости дискуссии. Беленюк не ограничивает возможность комментировать свои посты, считая это частью демократичной практики и ответственности публичной страницы.
"Нормально отношусь. Спокойно, скажем так. Когда Владимир Зеленский пригласил меня в свою команду, первое, он посоветовал не читать комментарии. Если есть конструктивная критика, то надо воспринимать и реагировать", — заявил Беленюк.
Напомним, футболист английского "Эвертона" Виталий Миколенко летом может бесплатно уйти из клуба.
У вице-капитана сборной Украины Александра Зинченко могут начаться проблемы в "Ноттингем Форест".
Жена главного тренера "Динамо" встала на защиту одного из игроков, которого критикуют болельщики.
Читайте Новини.LIVE!