Жан Беленюк почтил память лидера Green Gray Андрея Дизеля Яценко

Беленюк почтил память легендарного музыканта
Олимпийский чемпион Жан Беленюк растрогал поклонников тем, что отдал дань памяти легендарному украинскому музыканту. Известный спортсмен скорбит об основателе группы Green Gray.
Беленюк выложил общую фотографию с Андреем "Дизелем" Яценко на своей странице в Instagram.
Спортсмен и депутат присоединился к поклонникам известной группы Green Gray, которые не могут прийти в себя после новости о смерти Андрея Яценко. Жан Беленюк показал фотографию, на которой запечатлен вместе с "Дизелем". На ней оба знаменитых украинца стоят в обнимку и улыбаются в камеру.
Что известно о смерти Андрея Яценко
Накануне, 20 октября, стало известно о смерти одного из лидеров популярной украинской музыкальной группы Green Gray. Андрей Яценко скоропостижно скончался накануне тура по городам страны. Подробности происшествия остаются неизвестными.
Андрей Яценко основал Green Gray в 1993 году. Весной следующего года к группе присоединился Дмитрий Мурик Муровицкий. Их дуэт быстро стал популярным и остается им по сей день. Среди хитов Green Gray такие композиции, как "Под дождем", "WTF", "Эмигрант", "Стереосистема", "Тот день" и многие другие.
На момент смерти Яценко было 55 лет.
