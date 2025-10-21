Жан Беленюк почтил память лидера Green Gray Андрея Дизеля Яценко

Жан Беленюк после своей последней Олимпиады. Фото: УНИАН

Олимпийский чемпион Жан Беленюк растрогал поклонников тем, что отдал дань памяти легендарному украинскому музыканту. Известный спортсмен скорбит об основателе группы Green Gray.

Беленюк выложил общую фотографию с Андреем "Дизелем" Яценко на своей странице в Instagram.

Спортсмен и депутат присоединился к поклонникам известной группы Green Gray, которые не могут прийти в себя после новости о смерти Андрея Яценко. Жан Беленюк показал фотографию, на которой запечатлен вместе с "Дизелем". На ней оба знаменитых украинца стоят в обнимку и улыбаются в камеру.

Музыкант Андрей Яценко. Фото: УНИАН

Что известно о смерти Андрея Яценко

Накануне, 20 октября, стало известно о смерти одного из лидеров популярной украинской музыкальной группы Green Gray. Андрей Яценко скоропостижно скончался накануне тура по городам страны. Подробности происшествия остаются неизвестными.

Жан Беленюк и Андрей Яценко. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Андрей Яценко основал Green Gray в 1993 году. Весной следующего года к группе присоединился Дмитрий Мурик Муровицкий. Их дуэт быстро стал популярным и остается им по сей день. Среди хитов Green Gray такие композиции, как "Под дождем", "WTF", "Эмигрант", "Стереосистема", "Тот день" и многие другие.

На момент смерти Яценко было 55 лет.

