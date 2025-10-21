Відео
Головна Спорт Беленюк вшанував пам'ять легендарного музиканта

Беленюк вшанував пам'ять легендарного музиканта

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 16:04
Оновлено: 16:08
Жан Беленюк вшанував пам'ять лідера Green Gray Андрія Дизеля Яценко
Жан Беленюк після своєї останньої Олімпіади. Фото: УНІАН

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк зворушив шанувальників тим, що вшанував пам'ять легендарного українського музиканта. Відомий спортсмен сумує за засновником гурту Green Gray.

Беленюк виклав спільну фотографію з Андрієм "Дизелем" Яценком на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Спортсмен та депутат приєднався до шанувальників відомого гурту Green Gray, які не можуть отямитися після новини про смерть Андрія Яценка. Жан Беленюк показав фотографію, на якій зображений разом із "Дизелем". На ній обидва знамениті українці стоять обійнявшись та посміхаються в камеру.

Андрей Яценко
Музикант Андрій Яценко. Фото: УНІАН

Що відомо про смерть Андрія Яценка

Напередодні, 20 жовтня, стало відомо про смерть одного з лідерів популярного українського музичного гурту Green Gray. Андрій Яценко раптово помер напередодні туру містами країни. Подробиці події залишаються невідомими.

Жан Беленюк и Андрей Яценко
Жан Беленюк та Андрій Яценко. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Андрій Яценко заснував Green Gray 1993 року. Навесні наступного року до гурту приєднався Дмитро Мурік Муровицький. Їхній дует швидко став популярним та залишається ним донині. Серед хітів Green Gray такі композиції, як "Під дощем", "WTF", "Емігрант", "Стереосистема", "Той день" та багато інших.

На момент смерті Яценку було 55 років.

Нагадаємо, у київському "Динамо" може з'явитися новий тренер замість Олександра Шовковського.

Раніше захисник київської команди спровокував бійку просто на полі під час одного з матчів.

спорт музика Green Grey Жан Беленюк шоу-бізнес греко-римська боротьба
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
