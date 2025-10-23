Відео
Україна
Головна Спорт Беленюк неочікувано відповів на запитання про хейт

Беленюк неочікувано відповів на запитання про хейт

Дата публікації: 23 жовтня 2025 11:19
Оновлено: 11:19
Жан Беленюк розповів, як ставиться до хейту та критики
Жан Беленюк із домашнім улюбленцем. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Відомий український борець та публічний політик Жан Беленюк окреслив своє ставлення до хвиль негативу, які супроводжують будь-яку активну позицію.

Беленюк підкреслив, що емоції не диктують рішення, а у фокусі залишаються робота та розуміння контексту, повідомляє Sport.ua.

За словами Жана Беленюка, тиск із соцмереж не став несподіванкою: публічні люди завжди стикаються з оцінками. Тому він намагається не зациклюватися на потоці коментарів та тримає дистанцію з тим, що не впливає на результат.

Жан Беленюк
Жан Беленюк під час роботи коментатором. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Що приховано за спокоєм Беленюка

При цьому спортсмен розуміє різницю між "хейтом заради хейта" і змістовним зворотним зв'язком. Конструктив, як він вважає, варто чути та використовувати, а безпідставні випади не повинні визначати порядок денний або тон спілкування.

Ще один важливий момент, за словами олімпійського чемпіона, полягає у відкритості дискусії. Беленюк не обмежує можливість коментувати свої пости, вважаючи це частиною демократичної практики та відповідальності публічної сторінки.

"Нормально ставлюся. Спокійно, скажімо так. Коли Володимир Зеленський запросив мене у свою команду, перше, що він порадив, - не читати коментарі. Якщо є конструктивна критика, то треба сприймати та реагувати", — заявив Беленюк.

Нагадаємо, футболіст англійського "Евертона" Віталій Миколенко влітку може безкоштовно піти з клубу.

У віцекапітана збірної України Олександра Зінченка можуть початися проблеми в "Ноттінгем Форест".

Дружина головного тренера "Динамо" стала на захист одного з гравців, якого критикують уболівальники.

Верховна Рада спорт Жан Беленюк політики греко-римська боротьба
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
