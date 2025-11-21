Нардеп Беленюк запалив на вечірці та танцював під пісні Тарабарової — відео

Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Народний депутат України та олімпійський чемпіон Токіо-2020 в греко-римській боротьбі Жан Беленюк добре провів час. Його помітили на одному зі святкувань.

Відео з Беленюком опублікував друг нардепа Дмитро Арабаджи в Instagram.

Жан Беленюк на вечірці з друзями. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Беленюк танцює під українські пісні

Наразі невідомі деталі щодо вечірки, крім того, що це було одне з днів народження друзів Беленюка. Кого саме, поки невідомо.

Наразі відомо, що в ресторані на цій вечірці виступала Світлана Тарабарова. Беленюк активно запалював на танцювальному майданчику разом зі співачкою та підспівував їй.

У спорті Жан вигравав срібну медаль у Ріо-2016, золоту на Токіо-2020 та бронзову на Парижі-2024. У 2019 році Беленюк став народним депутатом від партії "Слуга народу".

