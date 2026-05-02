Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Вацко озвучил имя нового главного тренера сборной Украины

Вацко озвучил имя нового главного тренера сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 2 мая 2026 16:56
Кто такой Андреа Мальдера, который возглавит сборную Украины
Андрей Шевченко и Андреа Мальдера во время работы в сборной Украины в 2020 году. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Журналист и комментатор Виктор Вацко заявил о возможном назначении нового главного тренера сборной Украины. По его информации, команду может возглавить итальянский специалист Андреа Мальдера. Речь идет о смене наставника после отставки Сергея Реброва.

Такое решение стало неожиданным на фоне обсуждений других кандидатов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на TikTok-аккаунт Виктора Вацко.

Несколько последних недель основным кандидатом на должность нового наставника сборной Украины был Мирон Маркевич. Судя по информации Виктора Вацко, в УАФ сделали выбор не в пользу 75-летнего специалиста. "Сине-желтых" впервые в истории возглавит зарубежный тренер. 

Что известно об Андреа Мальдере

"Не могу с вами не поделиться суперинформацией, которую выдал мой WhatsApp. Он назвал имя нового главного тренера национальной сборной Украины, и для меня это большая неожиданность. В то время, когда вся футбольная и прифутбольная Украина уверяла меня, что главным тренером сборной станет Мирон Маркевич, УАФ удивила. Впервые в истории сборная Украины получит иностранного главного тренера. Его имя — Андреа Мальдера", — заявил Вацко.

Известно, что 54-летний итальянец ранее входил в тренерский штаб сборной Украины при Андрей Шевченко. Позже он работал ассистентом в европейских клубах, включая "Брайтон" и "Марсель", в штабе Роберто Де Дзерби. Опыт самостоятельной работы в роли главного тренера у специалиста отсутствует.  

Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко Андреа Малдера
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации