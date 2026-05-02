Кто такой Андреа Мальдера, который возглавит сборную Украины

Андрей Шевченко и Андреа Мальдера во время работы в сборной Украины в 2020 году. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Журналист и комментатор Виктор Вацко заявил о возможном назначении нового главного тренера сборной Украины. По его информации, команду может возглавить итальянский специалист Андреа Мальдера. Речь идет о смене наставника после отставки Сергея Реброва.

Такое решение стало неожиданным на фоне обсуждений других кандидатов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на TikTok-аккаунт Виктора Вацко.

Несколько последних недель основным кандидатом на должность нового наставника сборной Украины был Мирон Маркевич. Судя по информации Виктора Вацко, в УАФ сделали выбор не в пользу 75-летнего специалиста. "Сине-желтых" впервые в истории возглавит зарубежный тренер.

Что известно об Андреа Мальдере

"Не могу с вами не поделиться суперинформацией, которую выдал мой WhatsApp. Он назвал имя нового главного тренера национальной сборной Украины, и для меня это большая неожиданность. В то время, когда вся футбольная и прифутбольная Украина уверяла меня, что главным тренером сборной станет Мирон Маркевич, УАФ удивила. Впервые в истории сборная Украины получит иностранного главного тренера. Его имя — Андреа Мальдера", — заявил Вацко.

Известно, что 54-летний итальянец ранее входил в тренерский штаб сборной Украины при Андрей Шевченко. Позже он работал ассистентом в европейских клубах, включая "Брайтон" и "Марсель", в штабе Роберто Де Дзерби. Опыт самостоятельной работы в роли главного тренера у специалиста отсутствует.

