Главная Спорт Поворознюк высказался против назначения Маркевича в сборную Украины

Дата публикации 1 мая 2026 17:03
Поворознюк против назначения Маркевича в сборную Украины
Александр Поворознюк отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал возможное назначение Мирона Маркевича на пост главного тренера сборной Украины. По словам функционера, выбор наставника является важным этапом для национальной команды. Мнение оказалось противоположным тому, что в последнее время озвучивают многие украинские спортсмены. 

Поворознюк озвучил свою позицию по поводу следующего тренера "сине-желтых", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал президента "Ингульца". 

Позиция Поворознюка по кандидатуре тренера

"Мне абсолютно все равно, кто будет, но я думаю, что Маркевич — это не вариант. Уже нужны новые мысли, новые веяния. Я не хочу обидеть Маркевича, но считаю, что это уже не вариант. В 75 лет возглавлять сборную — это уже не вариант", — заявил Поворознюк. 

Мирон Маркевич
Мирон Маркевич во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Президент "Ингульца" отметил, что сборной Украины необходим тренер нового поколения. Он считает, что команде нужен специалист с современными подходами к игре. Также он подчеркнул важность энергии и мотивации в работе с игроками. 

Ранее сообщалось, что переговоры Руслана Малиновского о продлении контракта с "Дженоа" завершились безрезультатно. 

Сборная Украины по футболу Александр Поворознюк Мирон Маркевич
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
