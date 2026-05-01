Поворознюк проти призначення Маркевича в збірну України

Головна Спорт Поворознюк висловився проти призначення Маркевича в збірну України

Дата публікації: 1 травня 2026 17:03
Олександр Поворознюк відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк прокоментував можливе призначення Мирона Маркевича на посаду головного тренера збірної України. За словами функціонера, вибір наставника є важливим етапом для національної команди. Думка виявилася протилежною до тієї, що останнім часом озвучують багато українських спортсменів.

Поворознюк озвучив свою позицію щодо наступного тренера "синьо-жовтих", повідомляють Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал президента "Інгульця".

Позиція Поворознюка щодо кандидатури тренера

"Мені абсолютно все одно, хто буде, але я думаю, що Маркевич — це не варіант. Уже потрібні нові думки, нові віяння. Я не хочу образити Маркевича, але вважаю, що це вже не варіант. У 75 років очолювати збірну — це вже не варіант", — заявив Поворознюк.

Мирон Маркевич
Мирон Маркевич під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Президент "Інгульця" зазначив, що збірній України необхідний тренер нового покоління. Він вважає, що команді потрібен фахівець із сучасними підходами до гри. Також він наголосив на важливості енергії та мотивації в роботі з гравцями.

Раніше повідомлялося, що переговори Руслана Маліновського про продовження контракту з "Дженоа" завершилися безрезультатно.

Збірна України з футболу Олександр Поворознюк Мирон Маркевич
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
