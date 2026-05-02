Хто такий Андреа Мальдера, який очолить збірну України

Андрій Шевченко та Андреа Мальдера під час роботи у збірній України 2020 року. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Журналіст та коментатор Віктор Вацко заявив про можливе призначення нового головного тренера збірної України. За його інформацією, команду може очолити італійський фахівець Андреа Мальдера. Йдеться про зміну наставника після відставки Сергія Реброва.

Таке рішення стало несподіваним на тлі обговорень інших кандидатів, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на TikTok-акаунт Віктора Вацка.

Кілька останніх тижнів основним кандидатом на посаду нового наставника збірної України був Мирон Маркевич. Судячи з інформації Віктора Вацка, в УАФ зробили вибір не на користь 75-річного фахівця. "Синьо-жовтих" уперше в історії очолить закордонний тренер.

Що відомо про Андреа Мальдеру

"Не можу з вами не поділитися суперінформацією, яку видав мій WhatsApp. Він назвав ім'я нового головного тренера національної збірної України, і для мене це велика несподіванка. У той час, коли вся футбольна і прифутбольна Україна запевняла мене, що головним тренером збірної стане Мирон Маркевич, УАФ здивувала. Уперше в історії збірна України отримає іноземного головного тренера. Його ім'я — Андреа Мальдера", — заявив Вацко.

Відомо, що 54-річний італієць раніше входив до тренерського штабу збірної України за Андрія Шевченка. Пізніше він працював асистентом у європейських клубах, включно з "Брайтоном" та "Марселем", у штабі Роберто Де Дзербі. Досвід самостійної роботи в ролі головного тренера у фахівця відсутній.

