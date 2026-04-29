Відома сума преміальних, які обіцяли збірній України за вихід на ЧС-2026

Відома сума преміальних, які обіцяли збірній України за вихід на ЧС-2026

Дата публікації: 29 квітня 2026 10:47
Збірній України обіцяли 2 млн євро за вихід на ЧС-2026
Віктор Циганков (ліворуч) та Георгій Судаков у збірній України. Фото: Ernest Kolodziej/Eurasia Sport Images/Getty Images

Футболістам збірна України обіцяли великі преміальні за вихід на чемпіонат світу-2026. Йдеться про суму близько 2 млн євро на всю команду. Бонус передбачався в разі успішного завершення кваліфікації.

Фінансова мотивація була передбачена, проте гравці не отримали про неї чіткого повідомлення перед ключовими матчами відбору, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "Вацко Live".

Тренерський штаб збірної України на чолі з Сергієм Ребровим не акцентував увагу на факторі преміальних. У результаті частина футболістів команди дізналася про можливі виплати вже після завершення вирішальних ігор. Це викликало обговорення всередині збірної.

Наставник збірної України Сергій Ребров. Фото: Sebastian Frej/Getty Images

Преміальні не стали фактором мотивації

Головний бонус залежав виключно від виходу на чемпіонат світу. При цьому раніше команда отримувала виплати за проміжні результати у кваліфікації. У вирішальному етапі відбору збірна України не змогла виконати завдання та не пройшла до фінальної частини турніру. У плей-офф "синьо-жовті" поступилися Швеції і завершили боротьбу за путівку на Мундіаль.

Ситуація з преміальними стала додатковим приводом для аналізу роботи всередині команди. Питання стосується не тільки фінансової мотивації, а й комунікації між керівництвом та гравцями.

УАФ Збірна України з футболу Сергій Ребров
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
