Збірній України обіцяли 2 млн євро за вихід на ЧС-2026

Відома сума преміальних, які обіцяли збірній України за вихід на ЧС-2026
Футболістам збірна України обіцяли великі преміальні за вихід на чемпіонат світу-2026. Йдеться про суму близько 2 млн євро на всю команду. Бонус передбачався в разі успішного завершення кваліфікації.
Фінансова мотивація була передбачена, проте гравці не отримали про неї чіткого повідомлення перед ключовими матчами відбору, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "Вацко Live".
Тренерський штаб збірної України на чолі з Сергієм Ребровим не акцентував увагу на факторі преміальних. У результаті частина футболістів команди дізналася про можливі виплати вже після завершення вирішальних ігор. Це викликало обговорення всередині збірної.
Преміальні не стали фактором мотивації
Головний бонус залежав виключно від виходу на чемпіонат світу. При цьому раніше команда отримувала виплати за проміжні результати у кваліфікації. У вирішальному етапі відбору збірна України не змогла виконати завдання та не пройшла до фінальної частини турніру. У плей-офф "синьо-жовті" поступилися Швеції і завершили боротьбу за путівку на Мундіаль.
Ситуація з преміальними стала додатковим приводом для аналізу роботи всередині команди. Питання стосується не тільки фінансової мотивації, а й комунікації між керівництвом та гравцями.
