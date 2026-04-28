Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Україна зіграє з Польщею: названо дату та місце матчу

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 18:26
Україна проти Польщі: де та коли пройде матч
Гравці збірної України перед матчем. Фото: Getty Images

Уже в травні збірна України проведе товариський матч проти національної команди Польщі. Зустріч відбудеться в останній день весни у Вроцлаві. Початок гри заплановано на 21:45 за київським часом.

Обидві команди не зуміли кваліфікуватися на ЧС-2026, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на TVP Sport.

Матч за участю збірних України та Польщі стане частиною підготовки національних команд до наступних міжнародних турнірів. В обох команд є причини для такого поєдинку. "Синьо-жовті" вийдуть на поле вже знаючи ім'я нового головного тренера. "Кадру" очікує перебудова складу.

Роберт Левандовский
Лідер збірної Польщі Роберт Левандовський. Фото: Getty Images

Обидві збірні не зуміли завоювати путівку на Кубок Світу-2026. Вони опинилися в одній відбірковій групі, яку виграла Швеція.

Україна може провести ще один матч

Також відомо, що "синьо-жовті" можуть зіграти ще один товариський матч. Можливим суперником називається збірна Данії. Остаточне рішення щодо другої гри поки не підтверджено, оскільки переговори щодо організації зустрічі тривають.

Читайте також:

Раніше команди України та Польщі вже зустрічалися в товариських та офіційних матчах. У трьох останніх поєдинках перемогу святкувала "кадра", при цьому "синьо-жовті" в цих іграх забили тільки один гол.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що українську чемпіонку розкритикували за відмову потиснути руку російській суперниці.

Також Новини.LIVE повідомляли про характеристику, яку Леннокс Льюїс дав своєму колишньому супернику Віталію Кличку.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Збірна України з футболу Збірна Польщі з футболу товариські матчі
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації