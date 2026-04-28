Україна проти Польщі: де та коли пройде матч

Гравці збірної України перед матчем.

Уже в травні збірна України проведе товариський матч проти національної команди Польщі. Зустріч відбудеться в останній день весни у Вроцлаві. Початок гри заплановано на 21:45 за київським часом.

Обидві команди не зуміли кваліфікуватися на ЧС-2026, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на TVP Sport.

Матч за участю збірних України та Польщі стане частиною підготовки національних команд до наступних міжнародних турнірів. В обох команд є причини для такого поєдинку. "Синьо-жовті" вийдуть на поле вже знаючи ім'я нового головного тренера. "Кадру" очікує перебудова складу.

Лідер збірної Польщі Роберт Левандовський.

Обидві збірні не зуміли завоювати путівку на Кубок Світу-2026. Вони опинилися в одній відбірковій групі, яку виграла Швеція.

Україна може провести ще один матч

Також відомо, що "синьо-жовті" можуть зіграти ще один товариський матч. Можливим суперником називається збірна Данії. Остаточне рішення щодо другої гри поки не підтверджено, оскільки переговори щодо організації зустрічі тривають.

Раніше команди України та Польщі вже зустрічалися в товариських та офіційних матчах. У трьох останніх поєдинках перемогу святкувала "кадра", при цьому "синьо-жовті" в цих іграх забили тільки один гол.

