Украина сыграет с Польшей: названы дата и место матча

Дата публикации 28 апреля 2026 18:26
Украина против Польши: где и когда пройдет матч
Игроки сборной Украины перед матчем. Фото: Getty Images

Уже в мае сборная Украины проведет товарищеский матч против национальной команды Польши. Встреча состоится в последний день весны во Вроцлаве. Начало игры запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Обе команды не сумели квалифицироваться на ЧМ-2026, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на TVP Sport.

Матч с участием сборных Украины и Польши станет частью подготовки национальных команд к следующим международным турнирам. У обеих команд есть причины для такого поединка. "Сине-желтые" выйдут на поле уже зная имя нового главного тренера. "Кадру" ожидает перестройка состава. 

Роберт Левандовский
Лидер сборной Польши Роберт Левандовский. Фото: Getty Images

Обе сборные не сумели завоевать путевку на Кубок Мира-2026. Они оказались в одной отборочной группе, которую выиграла Швеция

Украина может провести еще один матч

Также известно, что "сине-желтые" могут сыграть еще один товарищеский матч. Возможным соперником называется сборная Дании. Окончательное решение по второй игре пока не подтверждено, так как переговоры по организации встречи продолжаются.

Читайте также:

Ранее команды Украины и Польши уже встречались в товарищеских и официальных матчах. В трех последних поединках победу праздновала "кадра", при этом "сине-желтые" в этих играх забили только один гол. 

Напомним, Новини.LIVE писали, что украинскую чемпионку раскритиковали за отказ пожать руку российской сопернице. 

Также Новини.LIVE сообщали о характеристике, которую Леннокс Льюис дал своему бывшему сопернику Виталию Кличко. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Реклама

