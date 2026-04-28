Украина против Польши: где и когда пройдет матч

Игроки сборной Украины перед матчем.

Уже в мае сборная Украины проведет товарищеский матч против национальной команды Польши. Встреча состоится в последний день весны во Вроцлаве. Начало игры запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Обе команды не сумели квалифицироваться на ЧМ-2026, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на TVP Sport.

Матч с участием сборных Украины и Польши станет частью подготовки национальных команд к следующим международным турнирам. У обеих команд есть причины для такого поединка. "Сине-желтые" выйдут на поле уже зная имя нового главного тренера. "Кадру" ожидает перестройка состава.

Лидер сборной Польши Роберт Левандовский.

Обе сборные не сумели завоевать путевку на Кубок Мира-2026. Они оказались в одной отборочной группе, которую выиграла Швеция.

Украина может провести еще один матч

Также известно, что "сине-желтые" могут сыграть еще один товарищеский матч. Возможным соперником называется сборная Дании. Окончательное решение по второй игре пока не подтверждено, так как переговоры по организации встречи продолжаются.

Читайте также:

Ранее команды Украины и Польши уже встречались в товарищеских и официальных матчах. В трех последних поединках победу праздновала "кадра", при этом "сине-желтые" в этих играх забили только один гол.

