ФИФА не поддержала предложение Трампа по ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters/Benoit Tessier

ФИФА отклонила предложение о замене сборной Ирана на Италию на чемпионате мира 2026 года. Инициатива ранее приписывалась Дональду Трампу. Организация не рассматривает подобные изменения состава участников турнира.

Сборная Ирана по-прежнему может выступить на Мундиале, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на El País.

ФИФА придерживается действующих регламентов отбора. Участники чемпионата мира определяются исключительно по спортивному принципу. Любые изменения возможны только в рамках официальных процедур. В данном случае оснований для пересмотра нет, сборная Италии не примет участия в Мундиале.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Позиция ФИФА по участникам турнира

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Италия не квалифицировалась на предыдущие турниры и должна проходить отбор на общих основаниях. Решение ФИФА подтверждает неизменность спортивного принципа отбора.

Организация не делала официальных заявлений о возможной замене команд. Предложение не получило поддержки на уровне руководящих органов. Подготовка к турниру продолжается в стандартном режиме.

