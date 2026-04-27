Главная Спорт ФИФА отказала Трампу из-за сборной Ирана

ФИФА отказала Трампу из-за сборной Ирана

Дата публикации 27 апреля 2026 15:18
ФИФА не поддержала предложение Трампа по ЧМ-2026
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters/Benoit Tessier

ФИФА отклонила предложение о замене сборной Ирана на Италию на чемпионате мира 2026 года. Инициатива ранее приписывалась Дональду Трампу.  Организация не рассматривает подобные изменения состава участников турнира.

Сборная Ирана по-прежнему может выступить на Мундиале, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на El País

ФИФА придерживается действующих регламентов отбора. Участники чемпионата мира определяются исключительно по спортивному принципу. Любые изменения возможны только в рамках официальных процедур. В данном случае оснований для пересмотра нет, сборная Италии не примет участия в Мундиале. 

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Позиция ФИФА по участникам турнира

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Италия не квалифицировалась на предыдущие турниры и должна проходить отбор на общих основаниях. Решение ФИФА подтверждает неизменность спортивного принципа отбора.

Организация не делала официальных заявлений о возможной замене команд. Предложение не получило поддержки на уровне руководящих органов. Подготовка к турниру продолжается в стандартном режиме. 

Дональд Трамп Джанни Инфантино ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
