Головна Спорт ФІФА відмовила Трампу через збірну Ірану

ФІФА відмовила Трампу через збірну Ірану

Дата публікації: 27 квітня 2026 15:18
ФІФА не підтримала пропозицію Трампа щодо ЧС-2026
Президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters/Benoit Tessier

ФІФА відхилила пропозицію про заміну збірної Ірану на Італію на чемпіонаті світу 2026 року. Ініціативу раніше приписували Дональду Трампу. Організація не розглядає таких змін складу учасників турніру.

Збірна Ірану, як і раніше, може виступити на Мундіалі, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на El País.

ФІФА дотримується чинних регламентів відбору. Учасники чемпіонату світу визначаються виключно за спортивним принципом. Будь-які зміни можливі тільки в рамках офіційних процедур. У цьому випадку підстав для перегляду немає, збірна Італії не візьме участі в Мундіалі.

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Позиція ФІФА щодо учасників турніру

Чемпіонат світу 2026 року відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Італія не кваліфікувалася на попередні турніри і має проходити відбір на загальних підставах. Рішення ФІФА підтверджує незмінність спортивного принципу відбору.

Організація не робила офіційних заяв про можливу заміну команд. Пропозиція не отримала підтримки на рівні керівних органів. Підготовка до турніру триває в стандартному режимі.

Дональд Трамп Джанні Інфантіно ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
Реклама

