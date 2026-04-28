Чемпионку Домбровскую раскритиковали за отказ от фото с россиянкой

Ирина Домбровская во время турнира.

Украинская тяжелоатлетка Ирина Домбровская оказалась в центре обсуждения на чемпионате Европы-2026. Турнир проходил в Батуми. Спортсменка завоевала три медали на соревнованиях.

После награждения она отказалась от совместного фото с представительницей России, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу EWF.

Россиянка Варвара Кузьминовая выступала в нейтральном статусе. Украинка Ирина Домбровская после победы и церемонии награждения покинула пьедестал. Этот эпизод вызвал реакцию со стороны руководства Европейской федерации тяжелой атлетики. Видео разговора с участием спортсменки было опубликовано в социальных сетях.

Реакция руководства федерации

Президент EWF Астрит Хасани раскритиковал действия украинки. По его словам, подобное поведение является недопустимым. Он подчеркнул, что организация придерживается принципа спорта вне политики. Замечание было сделано публично.

Украинский тренер Дмитрий Сухоцкий заявил, что правила не обязывают спортсменов участвовать в совместных фотографиях. Он отметил, что Ирина Домбровская не нарушила регламент. При этом в адрес спортсменки и тренерского штаба прозвучали замечания. Вопрос трактовки подобных ситуаций остается дискуссионным.

Ирина Домбровская ранее становилась призером молодежного чемпионата Европы. В 2026 году она завоевала три медали на взрослом Евро. Глава EWF Астрит Хасани ранее выступал за пересмотр статуса спортсменов из России и Беларуси.

