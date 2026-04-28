Чемпіонку Домбровську розкритикували за відмову від фото з росіянкою

Ірина Домбровська під час турніру. Фото: instagram.com/iryna_dombrovska.wl/

Українська важкоатлетка Ірина Домбровська опинилася в центрі обговорення на чемпіонаті Європи-2026. Турнір проходив у Батумі. Спортсменка завоювала три медалі на змаганнях.

Після нагородження вона відмовилася від спільного фото з представницею Росії, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу EWF.

Росіянка Варвара Кузьмінова виступала в нейтральному статусі. Українка Ірина Домбровська після перемоги та церемонії нагородження покинула п'єдестал. Цей епізод викликав реакцію з боку керівництва Європейської федерації важкої атлетики. Відео розмови за участю спортсменки було опубліковано в соціальних мережах.

Реакція керівництва федерації

Президент EWF Астріт Хасані розкритикував дії українки. За його словами, така поведінка є неприпустимою. Він підкреслив, що організація дотримується принципу спорту поза політикою. Зауваження було зроблено публічно.

Український тренер Дмитро Сухоцький заявив, що правила не зобов'язують спортсменів брати участь у спільних фотографіях. Він зазначив, що Ірина Домбровська не порушила регламент. Водночас на адресу спортсменки та тренерського штабу пролунали зауваження. Питання трактування подібних ситуацій залишається дискусійним.

Ірина Домбровська раніше ставала призеркою молодіжного чемпіонату Європи. У 2026 році вона завоювала три медалі на дорослому Євро. Глава EWF Астріт Хасані раніше виступав за перегляд статусу спортсменів із Росії та Білорусі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, хто стане наступним опонентом Ентоні Джошуа та коли пройде бій.

Також Новини.LIVE публікували коментарі Леннокса Льюїса про бажання повернутися в бокс та його бій із Віталієм Кличком.