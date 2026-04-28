ПСЖ підвищить зарплату Сафонову і продовжить контракт із росіянином

ПСЖ хоче поліпшити і продовжити контракт із російським воротарем
Голкіпер "ПСЖ" Матвій Сафонов може продовжити контракт із клубом на поліпшених умовах. Парижани розраховують на російського голкіпера в наступному сезоні. Переговори про нову угоду перебувають в активній стадії.
Очікується перегляд фінансових умов, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.
Росіянин Матвій Сафонов є найбільш низькооплачуваним гравцем французької команди. Його зарплата становить близько 250 тисяч євро на місяць. При цьому його конкурент Люка Шевальє, який перебуває в резерві, отримує приблизно вдвічі більше. У клубі мають намір усунути цей дисбаланс.
ПСЖ перегляне умови контракту Сафонова
Росіянин перейшов у "ПСЖ" у 2024 році. У клубі розглядають його як частину воротарської ротації. Новий контракт має закріпити статус Матвія Сафонова в команді. Рішення щодо угоди може бути ухвалено до початку наступного сезону.
За останні два сезони Матвій Сафонов дочекався, коли з клубу піде Джанлуїджі Доннарумма, після чого виграв конкуренцію в Люкі Шевальє. В останні місяці росіянин стабільно виходить на поле в основному складі.
