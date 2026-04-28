Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
ПСЖ хоче поліпшити і продовжити контракт із російським воротарем

ПСЖ хоче поліпшити і продовжити контракт із російським воротарем

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 09:48
ПСЖ підвищить зарплату Сафонову і продовжить контракт із росіянином
Матвій Сафонов під час матчу. Фото: Reuters/Lee Smith

Голкіпер "ПСЖ" Матвій Сафонов може продовжити контракт із клубом на поліпшених умовах. Парижани розраховують на російського голкіпера в наступному сезоні. Переговори про нову угоду перебувають в активній стадії.

Очікується перегляд фінансових умов, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

Росіянин Матвій Сафонов є найбільш низькооплачуваним гравцем французької команди. Його зарплата становить близько 250 тисяч євро на місяць. При цьому його конкурент Люка Шевальє, який перебуває в резерві, отримує приблизно вдвічі більше. У клубі мають намір усунути цей дисбаланс.

Матвей Сафонов в матче "Ливерпуля" с "ПСЖ" в Лиге чемпионов
Матвій Сафонов у воротах "ПСЖ". Фото: Reuters/Lee Smith

ПСЖ перегляне умови контракту Сафонова

Росіянин перейшов у "ПСЖ" у 2024 році. У клубі розглядають його як частину воротарської ротації. Новий контракт має закріпити статус Матвія Сафонова в команді. Рішення щодо угоди може бути ухвалено до початку наступного сезону.

За останні два сезони Матвій Сафонов дочекався, коли з клубу піде Джанлуїджі Доннарумма, після чого виграв конкуренцію в Люкі Шевальє. В останні місяці росіянин стабільно виходить на поле в основному складі.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що відомо про нового суперника Ентоні Джошуа, який готується до повернення на ринг.

Також Новини.LIVE цитували Леннокса Льюїса, який згадав своє протистояння з Віталієм Кличком.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

ПСЖ Французька Ліга 1 Матвій Сафонов
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації