ПСЖ підвищить зарплату Сафонову і продовжить контракт із росіянином

Матвій Сафонов під час матчу. Фото: Reuters/Lee Smith

Голкіпер "ПСЖ" Матвій Сафонов може продовжити контракт із клубом на поліпшених умовах. Парижани розраховують на російського голкіпера в наступному сезоні. Переговори про нову угоду перебувають в активній стадії.

Очікується перегляд фінансових умов, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

Росіянин Матвій Сафонов є найбільш низькооплачуваним гравцем французької команди. Його зарплата становить близько 250 тисяч євро на місяць. При цьому його конкурент Люка Шевальє, який перебуває в резерві, отримує приблизно вдвічі більше. У клубі мають намір усунути цей дисбаланс.

Матвій Сафонов у воротах "ПСЖ". Фото: Reuters/Lee Smith

ПСЖ перегляне умови контракту Сафонова

Росіянин перейшов у "ПСЖ" у 2024 році. У клубі розглядають його як частину воротарської ротації. Новий контракт має закріпити статус Матвія Сафонова в команді. Рішення щодо угоди може бути ухвалено до початку наступного сезону.

За останні два сезони Матвій Сафонов дочекався, коли з клубу піде Джанлуїджі Доннарумма, після чого виграв конкуренцію в Люкі Шевальє. В останні місяці росіянин стабільно виходить на поле в основному складі.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що відомо про нового суперника Ентоні Джошуа, який готується до повернення на ринг.

Також Новини.LIVE цитували Леннокса Льюїса, який згадав своє протистояння з Віталієм Кличком.