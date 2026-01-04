Луїс Енріке оцінив воротарів ПСЖ та роль Шевальє, Сафонова і Маріна в команді

Луїс Енріке розповів про статус Сафонова в ПСЖ
У "ПСЖ" наразі є три голкіпери, з яких сезон основним починав Люка Шевальє. Коли ж француз травмувався, то свій шанс використав росіянин Матвій Сафонов, але й він вибув через пошкодження.
Ситуацію в клубі з воротарями прокоментував головний тренер Луїс Енріке, повідомив портал RMC Sport.
Енріке розповів про статус своїх воротарів
Головний тренер оцінив ситуацію з воротарською лінією команди та роботу Люки Шевальє, Матвія Сафонова та Ренато Маріна.
Наставник підкреслив, що в клубі не виникає жодних додаткових дискусій щодо ролі Шевальє. За його словами, у "ПСЖ" є три голкіпери високого рівня, і такий баланс його повністю влаштовує. Тренер відзначив, що всі троє воротарів демонструють максимальну самовіддачу, професіоналізм і характер, особливо у складні моменти сезону.
"Люка, Сафонов і Ренато Марін повністю віддаються команді та виявляють характер у скрутні моменти", — сказав Енріке
Зазначимо, що Сафонов зламав руку в фіналі Міжконтинентального кубка ФІФА проти "Фламенго". Травму він отримав під час відбиття пенальті в післяматчевій серії.
