Україна
У лікарів погані новини для російського одноклубника Забарного

У лікарів погані новини для російського одноклубника Забарного

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 22:25
Травма росіянина Сафонова складніша, ніж очікували в ПСЖ
Матвій Сафонов. Фото: Reuters

У французькому "ПСЖ" наразі залишається лише один воротар. Раніше росіянин Матвій Сафонов зламав руку та мав пропустити місяць.

Однак, росіянин буде вимушений пропустити довший термін, повідомив портал L'Équipe.

Читайте також:
Матвей Сафонов
Матвій Сафонов. Фото: Reuters

Що сталося з Сафоновим

Пошкодження, якого зазнав воротар ПСЖ Матвій Сафонов у фіналі Міжконтинентального кубка, виявилося серйознішим, ніж очікувалося спочатку.

За даними джерела, перелом лівої руки змусить росіянина російського голкіпера пропустити щонайменше п’ять–шість тижнів.

Раніше медичний штаб парижан розраховував, що відновлення триватиме близько трьох-чотирьох тижнів, однак подальші обстеження скоригували прогнози у бік збільшення термінів.

Попри це, Сафонов уже відновив частину тренувального процесу. Він працює індивідуально, виконує бігові вправи та удари по воротах, але повноцінно тренуватися з командою поки не може.

Сафонов виступає за парижан із літа 2024 року. У нинішньому сезоні він зіграв чотири матчі у всіх турнірах, але через травму надовго випав із ротації команди.

Нагадаємо, раніше двоє футболістів стличного "Динамо" відпочивають на теплому піску під сонцем.

У першолігового одеського "Чорноморця" хороші новини — в клубі почали виплачувати зарплати.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
