Україна
Сафонов втратить місце в основі ПСЖ через перелом

Сафонов втратить місце в основі ПСЖ через перелом

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 20:07
Сафонов отримав перелом руки у фіналі турніру ФІФА
Матвій Сафонов на полі. Фото: Reuters/Albert Gea

Французький "ПСЖ" став володарем Міжконтинентального кубка, обігравши бразильський Фламенго в серії післяматчевих пенальті. Фінал турніру пройшов 17 грудня в Катарі та завершився напруженою розв'язкою, де долю трофея вирішила гра голкіперів.

Ключовою фігурою матчу став воротар "ПСЖ" Матвій Сафонов, повідомляє Le Parisien.

Читайте також:

Російський голкіпер у серії пенальті пропустив лише перший удар, а потім поспіль відбив чотири спроби суперника. Цей результат став унікальним досягненням, оскільки раніше жодному голкіперу не вдавалося показати подібну серію сейвів на турнірах під егідою ФІФА.

Матвей Сафонов
Матвій Сафонов у грі. Фото: Reuters/Thaier Al-Sudani

Фінал увійде в історію, воротар відправився в лазарет

Пізніше клуб повідомив, що Сафонов отримав перелом лівої руки під час фінального матчу. Імовірно, травма виникла під час одного з ударів у серії пенальті, проте голкіпер продовжив гру та довів серію до переможного завершення.

Найближчим часом на Сафонова чекає відновлення, яке, за оцінкою медичного штабу, займе від трьох до чотирьох тижнів. Попри пошкодження, його внесок у перемогу "ПСЖ" став визначальним. Однак шанси росіянина завоювати місце в основному складі знову знизилися. Тепер у ворота парижан повернеться Люка Шевальє.

Нагадаємо, керівництво англійського "Манчестер Сіті" обрало тренера, який замінить Хосепа Гвардіолу.

ФІФА опублікувала суми призових за участь у ЧС-2026 — скільки може заробити збірна України.

Мирон Маркевич поділився думкою про майбутнє київського "Динамо" під керівництвом Ігоря Костюка.

Чемпіон світу Олександр Усик продав важливу реліквію, щоб допомогти дитині в біді.

спорт футбол ПСЖ травма Матвій Сафонов
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
