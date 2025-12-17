ПСЖ переміг Фламенгу у фіналі Міжнародного кубка ФІФА в серії пенальті

Гравці "ПСЖ" після перемоги. Фото: Reuters

У Катарі відбувся фінал Міжнародного кубка ФІФА. Французький "ПСЖ" зустрівся з бразильським "Фламенгу".

У цій грі "ПСЖ" переміг "Фламенгу" в серії пенальті, а український центральний захисник Ілля Забарний залишився в запасі, повідомив портал Новини.LIVE.

Сафонов став героєм фіналу

Зустріч розпочалася з активної гри обох команд і великої кількості боротьби в центрі поля. Уже в першому таймі "ПСЖ" втратив Лі Кан Іна через травму, після чого парижани поступово перехопили ініціативу.

На 38-й хвилині рахунок було відкрито: після удару Дуе голкіпер "Фламенгу" Россі невдало зіграв, зрізавши м’яч прямо на Хвічу Кварацхелію, який без проблем переправив його у ворота. До перерви французький клуб мінімально вів у рахунку.

У другому таймі бразильці додали в агресії, і це принесло результат. На 60-й хвилині арбітр Ісмаїл Ель-Фат призначив пенальті за фол Маркіньйоса проти Де Арраскаети, а Жоржиньйо холоднокровно реалізував одинадцятиметровий удар, зрівнявши рахунок. До завершення основного часу команди обмінювалися моментами, але вирвати перемогу нікому не вдалося.

Додатковий час пройшов у напруженій боротьбі з невеликою перевагою "ПСЖ", однак Россі неодноразово рятував "Фламенгу", а удари Дембеле та Мендеша не стали результативними. Переможця довелося визначати в серії пенальті.

У футбольній лотереї обидві команди припускалися помилок, але вирішальними стали промахи гравців "Фламенгу" та впевнена гра росіянина Матвія Сафонова.

"ПСЖ" — "Фламенгу" — 1:1 (2:1 — пен.)

Голи: Кварацхелія, 38 — Жоржиньйо, 62 (пен.)

"ПСЖ": Сафонов — Заїр-Емері, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс (Нджанту, 107) — Лі Кан Ін (Маюлю, 34, Барколя, 65), Дуе (Дембеле, 78), Кварацхелія (Мбає, 91).

"Фламенгу": Россі — Варела, Ортіс, Перейра, Алекс Сандро — Пульгар (Сауль, 74), Жоржиньйо (Де ла Крус, 75) — Карраскаль (Педру, 56), Де Арраскаета (Евертон, 75), Енріке (Луїш Араужу, 90+2) — Плата (Ліно, 107).

Попередження: Руїс, Вітінья, Пачо — Жоржиньйо, Алекс Сандро, Пульгар, Плата, Сауль, Жунінью.

