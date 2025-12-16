Суд зобов’язав ПСЖ виплатити Мбаппе 60 млн євро у фінансовому спорі

Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Французький суд ухвалив рішення на користь Кіліана Мбаппе у фінансовому спорі з "ПСЖ". Катарських власників парижан зобов’язали виплатити своєму колишньому гравцю 60 мільйонів євро.

При цьому позов Мбаппе задовольнили частково, повідомляє Reuters.

Реклама

Читайте також:

Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Чим завершився суд між Мбаппе та "ПСЖ"

Адвокати Мбаппе змогли довести в суді, що "ПСЖ" не виконав фінансових зобов’язань перед футболістом, зокрема не виплатив заробітну плату за три місяці та передбачені контрактом бонуси. Ці суми раніше вже були підтверджені двома рішеннями Французької професійної футбольної ліги.

Аргументи парижан про те, що Мбаппе нібито добровільно відмовився від частини виплат, суд не прийняв. Клуб не зміг надати письмових доказів, які б підтверджували таку відмову гравця. Водночас суд відхилив додаткові вимоги Мбаппе, пов’язані зі звинуваченнями у прихованій зайнятості, моральному тиску та порушенні роботодавцем обов’язків щодо безпеки.

Кіліан Мбаппе залишив "ПСЖ" улітку 2024 року та приєднався до мадридського "Реала" на правах вільного агента, підписавши контракт на п’ять років.

Загальна сума його вимог до колишнього клубу становила 263 мільйони євро. У відповідь "ПСЖ" подав зустрічний позов, вимагаючи від Мбаппе компенсацію у розмірі 98 мільйонів євро. Представники клубу заявили, що понесли фінансову шкоду через нібито навмисне затягування процесів гравцем, але цю позицію наразі не підтримав суд.

Нагадаємо, нардеп Григорій Суркіс знайшв дивний підхід до гравця "Динамо".

Британський боксер Дерек Чісора розкритикував Олександра Усика.

Ігор Костюк розповів про своє майбутнє в київському "Динамо".