Суд обязал ПСЖ выплатить Мбаппе 60 млн евро в финансовом споре

Мбаппе отсудил у ПСЖ огромную сумму
Французский суд принял решение в пользу Килиана Мбаппе в финансовом споре с "ПСЖ". Катарских владельцев парижан обязали выплатить своему бывшему игроку 60 миллионов евро.
При этом иск Мбаппе удовлетворили частично, сообщает Reuters.
Чем завершился суд между Мбаппе и "ПСЖ"
Адвокаты Мбаппе смогли доказать в суде, что "ПСЖ" не выполнил финансовых обязательств перед футболистом, в частности не выплатил заработную плату за три месяца и предусмотренные контрактом бонусы. Эти суммы ранее уже были подтверждены двумя решениями Французской профессиональной футбольной лиги.
Аргументы парижан о том, что Мбаппе якобы добровольно отказался от части выплат, суд не принял. Клуб не смог предоставить письменных доказательств, которые бы подтверждали такой отказ игрока. В то же время суд отклонил дополнительные требования Мбаппе, связанные с обвинениями в скрытой занятости, моральном давлении и нарушении работодателем обязанностей по безопасности.
Килиан Мбаппе покинул "ПСЖ" летом 2024 года и присоединился к мадридскому "Реалу" на правах свободного агента, подписав контракт на пять лет.
Общая сумма его требований к бывшему клубу составляла 263 миллиона евро. В ответ "ПСЖ" подал встречный иск, требуя от Мбаппе компенсацию в размере 98 миллионов евро. Представители клуба заявили, что понесли финансовый ущерб из-за якобы умышленного затягивания процессов игроком, но эту позицию пока не поддержал суд.
Напомним, нардеп Григорий Суркис нашел странный подход к игроку "Динамо".
Британский боксер Дерек Чисора раскритиковал Александра Усика.
Игорь Костюк рассказал о своем будущем в киевском "Динамо".
Читайте Новини.LIVE!