ПСЖ победил Фламенгу в финале Международного кубка ФИФА в серии пенальти

Игроки "ПСЖ" после победы. Фото: Reuters

В Катаре состоялся финал Международного кубка ФИФА. Французский "ПСЖ" встретился с бразильским "Фламенгу".

В этой игре "ПСЖ" победил "Фламенгу" в серии пенальти, а украинский центральный защитник Илья Забарный остался в запасе, сообщил портал Новини.LIVE.

Сафонов стал героем финала

Встреча началась с активной игры обеих команд и большого количества борьбы в центре поля. Уже в первом тайме "ПСЖ" потерял Ли Кан Ина из-за травмы, после чего парижане постепенно перехватили инициативу.

На 38-й минуте счет был открыт: после удара Дуэ голкипер "Фламенга" Росси неудачно сыграл, срезав мяч прямо на Хвичу Кварацхелию, который без проблем переправил его в ворота. До перерыва французский клуб минимально вел в счете.

Во втором тайме бразильцы прибавили в агрессии, и это принесло результат. На 60-й минуте арбитр Исмаил Эль-Фат назначил пенальти за фол Маркиньоса против Де Арраскаэты, а Жоржиньо хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый удар, сравняв счет. До завершения основного времени команды обменивались моментами, но вырвать победу никому не удалось.

Дополнительное время прошло в напряженной борьбе с небольшим преимуществом "ПСЖ", однако Росси неоднократно спасал "Фламенгу", а удары Дембеле и Мендеша не стали результативными. Победителя пришлось определять в серии пенальти.

В футбольной лотерее обе команды допускали ошибки, но решающими стали промахи игроков "Фламенгу" и уверенная игра россиянина Матвея Сафонова.

"ПСЖ" — "Фламенгу" — 1:1 (2:1 — пен.)

Голы: Кварацхелия, 38 — Жоржиньо, 62 (пен.)

"ПСЖ": Сафонов — Заир-Эмери, Маркиньос, Пачо, Мендеш — Невеш, Витинья, Руис (Нджанту, 107) — Ли Кан Ин (Маюлю, 34, Барколя, 65), Дуэ (Дембеле, 78), Кварацхелия (Мбае, 91).

"Фламенгу": Росси — Варела, Ортис, Перейра, Алекс Сандро — Пульгар (Сауль, 74), Жоржиньо (Де ла Крус, 75) — Карраскаль (Педру, 56), Де Арраскаэта (Эвертон, 75), Энрике (Луиш Араужу, 90+2) — Плата (Лино, 107).

Предупреждения: Руис, Витинья, Пачо — Жоржиньо, Алекс Сандро, Пульгар, Плата, Сауль, Жуниньо.

