Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Сафонов выиграл для Забарного первый трофей в составе ПСЖ

Сафонов выиграл для Забарного первый трофей в составе ПСЖ

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 23:40
ПСЖ победил Фламенгу в финале Международного кубка ФИФА в серии пенальти
Игроки "ПСЖ" после победы. Фото: Reuters

В Катаре состоялся финал Международного кубка ФИФА. Французский "ПСЖ" встретился с бразильским "Фламенгу".

В этой игре "ПСЖ" победил "Фламенгу" в серии пенальти, а украинский центральный защитник Илья Забарный остался в запасе, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Сафонов стал героем финала

Встреча началась с активной игры обеих команд и большого количества борьбы в центре поля. Уже в первом тайме "ПСЖ" потерял Ли Кан Ина из-за травмы, после чего парижане постепенно перехватили инициативу.

На 38-й минуте счет был открыт: после удара Дуэ голкипер "Фламенга" Росси неудачно сыграл, срезав мяч прямо на Хвичу Кварацхелию, который без проблем переправил его в ворота. До перерыва французский клуб минимально вел в счете.

Во втором тайме бразильцы прибавили в агрессии, и это принесло результат. На 60-й минуте арбитр Исмаил Эль-Фат назначил пенальти за фол Маркиньоса против Де Арраскаэты, а Жоржиньо хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый удар, сравняв счет. До завершения основного времени команды обменивались моментами, но вырвать победу никому не удалось.

Дополнительное время прошло в напряженной борьбе с небольшим преимуществом "ПСЖ", однако Росси неоднократно спасал "Фламенгу", а удары Дембеле и Мендеша не стали результативными. Победителя пришлось определять в серии пенальти.

В футбольной лотерее обе команды допускали ошибки, но решающими стали промахи игроков "Фламенгу" и уверенная игра россиянина Матвея Сафонова.

"ПСЖ" — "Фламенгу" — 1:1 (2:1 — пен.)

Голы: Кварацхелия, 38 — Жоржиньо, 62 (пен.)

"ПСЖ": Сафонов — Заир-Эмери, Маркиньос, Пачо, Мендеш — Невеш, Витинья, Руис (Нджанту, 107) — Ли Кан Ин (Маюлю, 34, Барколя, 65), Дуэ (Дембеле, 78), Кварацхелия (Мбае, 91).

"Фламенгу": Росси — Варела, Ортис, Перейра, Алекс Сандро — Пульгар (Сауль, 74), Жоржиньо (Де ла Крус, 75) — Карраскаль (Педру, 56), Де Арраскаэта (Эвертон, 75), Энрике (Луиш Араужу, 90+2) — Плата (Лино, 107).

Предупреждения: Руис, Витинья, Пачо — Жоржиньо, Алекс Сандро, Пульгар, Плата, Сауль, Жуниньо.

Напомним, "Динамо" может продать в известный футбольный клуб своего талантливого полузащитника.

Львовские "Карпаты" уволят Владислава Лупашко и наймут нового иностранного тренера.

У владельцев "Динамо" есть споры относительно будущего украинского клуба.

футбол ПСЖ Илья Забарный украинские легионеры (футбол) Фламенго
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации