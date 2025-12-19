Сафонов получил перелом руки в финале турнира ФИФА

Матвей Сафонов на поле. Фото: Reuters/Albert Gea

Французский "ПСЖ" стал обладателем Межконтинентального кубка, обыграв бразильский Фламенго в серии послематчевых пенальти. Финал турнира прошел 17 декабря в Катаре и завершился напряженной развязкой, где судьбу трофея решила игра голкиперов.

Ключевой фигурой матча стал вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов, сообщает Le Parisien.

Реклама

Читайте также:

Российский голкипер в серии пенальти пропустил лишь первый удар, а затем подряд отразил четыре попытки соперника. Этот результат стал уникальным достижением, поскольку ранее ни одному голкиперу не удавалось показать подобную серию сейвов на турнирах под эгидой ФИФА.

Матвей Сафонов в игре. Фото: Reuters/Thaier Al-Sudani

Финал войдет в историю, вратарь отправился в лазарет

Позже клуб сообщил, что Сафонов получил перелом левой руки по ходу финального матча. Предположительно, травма возникла во время одного из ударов в серии пенальти, однако голкипер продолжил игру и довел серию до победного завершения.

В ближайшее время Сафонову предстоит восстановление, которое, по оценке медицинского штаба, займет от трех до четырех недель. Несмотря на повреждение, его вклад в победу "ПСЖ" стал определяющим. Однако шансы россиянина завоевать место в основном составе снова снизились. Теперь в ворота парижан вернется Люка Шевалье.

Напомним, руководство английского "Манчестер Сити" выбрало тренера, который заменит Хосепа Гвардиолу.

ФИФА опубликовала суммы призовых за участие в ЧМ-2026 — сколько может заработать сборная Украины.

Мирон Маркевич поделился мнением о будущем киевского "Динамо" под руководством Игоря Костюка.

Чемпион мира Александр Усик продал важную реликвию, чтобы помочь ребенку в беде.