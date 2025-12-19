Видео
Главная Спорт Сафонов потеряет место в основе ПСЖ из-за перелома

Сафонов потеряет место в основе ПСЖ из-за перелома

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 20:07
Сафонов получил перелом руки в финале турнира ФИФА
Матвей Сафонов на поле. Фото: Reuters/Albert Gea

Французский "ПСЖ" стал обладателем Межконтинентального кубка, обыграв бразильский Фламенго в серии послематчевых пенальти. Финал турнира прошел 17 декабря в Катаре и завершился напряженной развязкой, где судьбу трофея решила игра голкиперов.

Ключевой фигурой матча стал вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов, сообщает Le Parisien.

Российский голкипер в серии пенальти пропустил лишь первый удар, а затем подряд отразил четыре попытки соперника. Этот результат стал уникальным достижением, поскольку ранее ни одному голкиперу не удавалось показать подобную серию сейвов на турнирах под эгидой ФИФА. 

Матвей Сафонов
Матвей Сафонов в игре. Фото: Reuters/Thaier Al-Sudani

Финал войдет в историю, вратарь отправился в лазарет

Позже клуб сообщил, что Сафонов получил перелом левой руки по ходу финального матча. Предположительно, травма возникла во время одного из ударов в серии пенальти, однако голкипер продолжил игру и довел серию до победного завершения.

В ближайшее время Сафонову предстоит восстановление, которое, по оценке медицинского штаба, займет от трех до четырех недель. Несмотря на повреждение, его вклад в победу "ПСЖ" стал определяющим. Однако шансы россиянина завоевать место в основном составе снова снизились. Теперь в ворота парижан вернется Люка Шевалье.  

спорт футбол ПСЖ травма Матвей Сафонов
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
