Травма россиянина Сафонова сложнее, чем ожидали в ПСЖ

Матвей Сафонов. Фото: Reuters

Во французском "ПСЖ" пока остается только один вратарь. Ранее россиянин Матвей Сафонов сломал руку и должен был пропустить месяц.

Однако, россиянин будет вынужден пропустить более долгий срок, сообщил портал L'Équipe.

Что произошло с Сафоновым

Повреждение, которое получил вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов в финале Межконтинентального кубка, оказалось более серьезным, чем ожидалось изначально.

По данным источника, перелом левой руки заставит россиянина российского голкипера пропустить минимум пять-шесть недель.

Ранее медицинский штаб парижан рассчитывал, что восстановление продлится около трех-четырех недель, однако дальнейшие обследования скорректировали прогнозы в сторону увеличения сроков.

Несмотря на это, Сафонов уже возобновил часть тренировочного процесса. Он работает индивидуально, выполняет беговые упражнения и удары по воротам, но полноценно тренироваться с командой пока не может.

Сафонов выступает за парижан с лета 2024 года. В нынешнем сезоне он сыграл четыре матча во всех турнирах, но из-за травмы надолго выпал из ротации команды.

