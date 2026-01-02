Видео
Україна
Видео

У врачей плохие новости для российского одноклубника Забарного

У врачей плохие новости для российского одноклубника Забарного

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 22:25
Травма россиянина Сафонова сложнее, чем ожидали в ПСЖ
Матвей Сафонов. Фото: Reuters

Во французском "ПСЖ" пока остается только один вратарь. Ранее россиянин Матвей Сафонов сломал руку и должен был пропустить месяц.

Однако, россиянин будет вынужден пропустить более долгий срок, сообщил портал L'Équipe.

Матвей Сафонов
Матвей Сафонов. Фото: Reuters

Что произошло с Сафоновым

Повреждение, которое получил вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов в финале Межконтинентального кубка, оказалось более серьезным, чем ожидалось изначально.

По данным источника, перелом левой руки заставит россиянина российского голкипера пропустить минимум пять-шесть недель.

Ранее медицинский штаб парижан рассчитывал, что восстановление продлится около трех-четырех недель, однако дальнейшие обследования скорректировали прогнозы в сторону увеличения сроков.

Несмотря на это, Сафонов уже возобновил часть тренировочного процесса. Он работает индивидуально, выполняет беговые упражнения и удары по воротам, но полноценно тренироваться с командой пока не может.

Сафонов выступает за парижан с лета 2024 года. В нынешнем сезоне он сыграл четыре матча во всех турнирах, но из-за травмы надолго выпал из ротации команды.

Напомним, ранее двое футболистов столичного "Динамо" отдыхают на теплом песке под солнцем.

У перволигового одесского "Черноморца" хорошие новости — в клубе начали выплачивать зарплаты.

футбол ПСЖ травма российские спортсмены Матвей Сафонов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
