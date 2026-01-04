Луис Энрике оценил вратарей ПСЖ и роль Шевалье, Сафонова и Марина в команде

Луис Энрике дает наставление Илье Забарному. Фото: Reuters

В "ПСЖ" сейчас есть три голкипера, из которых сезон основным начинал Люка Шевалье. Когда же француз травмировался, то свой шанс использовал россиянин Матвей Сафонов, но и он выбыл из-за повреждения.

Ситуацию в клубе с вратарями прокомментировал главный тренер Луис Энрике, сообщил портал RMC Sport.

Матвей Сафонов. Фото: Reuters

Энрике рассказал о статусе своих вратарей

Главный тренер оценил ситуацию с вратарской линией команды и работу Люки Шевалье, Матвея Сафонова и Ренато Марина.

Наставник подчеркнул, что в клубе не возникает никаких дополнительных дискуссий относительно роли Шевалье. По его словам, у "ПСЖ" есть три голкипера высокого уровня, и такой баланс его полностью устраивает. Тренер отметил, что все трое вратарей демонстрируют максимальную самоотдачу, профессионализм и характер, особенно в сложные моменты сезона.

"Люка, Сафонов и Ренато Марин полностью отдаются команде и проявляют характер в трудные моменты", — сказал Энрике

Отметим, что Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка ФИФА против "Фламенго". Травму он получил во время отражения пенальти в послематчевой серии.

