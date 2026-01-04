Видео
Видео

Главная Спорт Луис Энрике рассказал о статусе Сафонова в ПСЖ

Луис Энрике рассказал о статусе Сафонова в ПСЖ

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 17:01
Луис Энрике оценил вратарей ПСЖ и роль Шевалье, Сафонова и Марина в команде
Луис Энрике дает наставление Илье Забарному. Фото: Reuters

В "ПСЖ" сейчас есть три голкипера, из которых сезон основным начинал Люка Шевалье. Когда же француз травмировался, то свой шанс использовал россиянин Матвей Сафонов, но и он выбыл из-за повреждения.

Ситуацию в клубе с вратарями прокомментировал главный тренер Луис Энрике, сообщил портал RMC Sport.

Читайте также:
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов. Фото: Reuters

Энрике рассказал о статусе своих вратарей

Главный тренер оценил ситуацию с вратарской линией команды и работу Люки Шевалье, Матвея Сафонова и Ренато Марина.

Наставник подчеркнул, что в клубе не возникает никаких дополнительных дискуссий относительно роли Шевалье. По его словам, у "ПСЖ" есть три голкипера высокого уровня, и такой баланс его полностью устраивает. Тренер отметил, что все трое вратарей демонстрируют максимальную самоотдачу, профессионализм и характер, особенно в сложные моменты сезона.

"Люка, Сафонов и Ренато Марин полностью отдаются команде и проявляют характер в трудные моменты", — сказал Энрике

Отметим, что Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка ФИФА против "Фламенго". Травму он получил во время отражения пенальти в послематчевой серии.

Напомним, мадридский "Реал" планирует в январе провести трансферы с девятизначными суммами.

Перед главным тренером мадридского "Реала" Хаби Алонсо поставили ультиматум, если он хочет сохранить работу.

футбол ПСЖ Луис Энрике российские спортсмены Матвей Сафонов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
