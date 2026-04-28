ПСЖ хочет улучшить и продлить контракт с российским вратарем

ПСЖ хочет улучшить и продлить контракт с российским вратарем

Дата публикации 28 апреля 2026 09:48
ПСЖ повысит зарплату Сафонову и продлит контракт с россиянином
Матвей Сафонов во время матча. Фото: Reuters/Lee Smith

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов может продлить контракт с клубом на улучшенных условиях. Парижане рассчитывают на российского голкипера в следующем сезоне. Переговоры о новом соглашении находятся в активной стадии.

Ожидается пересмотр финансовых условий, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на росСМИ.

Россиянин Матвей Сафонов является самым низкооплачиваемым игроком французской команды. Его зарплата составляет около 250 тысяч евро в месяц. При этом его конкурент Люка Шевалье, находящийся в резерве, получает примерно в два раза больше. В клубе намерены устранить этот дисбаланс. 

Матвей Сафонов в матче "Ливерпуля" с "ПСЖ" в Лиге чемпионов
Матвей Сафонов в воротах "ПСЖ". Фото: Reuters/Lee Smith

ПСЖ пересмотрит условия контракта Сафонова

Россиянин перешел в "ПСЖ" в 2024 году. В клубе рассматривают его как часть вратарской ротации. Новый контракт должен закрепить статус Матвея Сафонова в команде. Решение по соглашению может быть принято до начала следующего сезона.

За последние два сезона Матвей Сафонов дождался ухода из клуба Джанлуиджи Доннаруммы, после чего выиграл конкуренцию у Люки Шевалье. В последние месяцы россиянин стабильно выходит на поле в основном составе. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
