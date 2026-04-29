Главная Спорт Известна сумма премиальных, которые обещали сборной Украины за выход на ЧМ

Известна сумма премиальных, которые обещали сборной Украины за выход на ЧМ

Дата публикации 29 апреля 2026 10:47
Сборной Украины обещали 2 млн евро за выход на ЧМ-2026
Виктор Цыганков (слева) и Георгий Судаков в сборной Украины. Фото: Ernest Kolodziej/Eurasia Sport Images/Getty Images

Футболистам сборная Украины обещали крупные премиальные за выход на чемпионат мира-2026. Речь идет о сумме около 2 млн евро на всю команду. Бонус предусматривался в случае успешного завершения квалификации. 

Финансовая мотивация была предусмотрена, однако игроки не получили о ней четкого уведомления перед ключевыми матчами отбора, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Вацко Live".

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым не акцентировал внимание на факторе премиальных. В результате часть футболистов команды узнала о возможных выплатах уже после завершения решающих игр. Это вызвало обсуждение внутри сборной.

Сергей Ребров во время матча сборных Украины и Швеции
Наставник сборной Украины Сергей Ребров. Фото: Sebastian Frej/Getty Images

Премиальные не стали фактором мотивации

Главный бонус зависел исключительно от выхода на чемпионат мира. При этом ранее команда получала выплаты за промежуточные результаты в квалификации. В решающем этапе отбора сборная Украины не смогла выполнить задачу и не прошла в финальную часть турнира. В плей-офф "сине-желтые" уступили Швеции и завершили борьбу за путевку на Мундиаль.

Ситуация с премиальными стала дополнительным поводом для анализа работы внутри команды. Вопрос касается не только финансовой мотивации, но и коммуникации между руководством и игроками

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE приводили слова Виктора Вацко, который озвучил размер зарплаты нового главного тренера сборной Украины.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о позиции руководства киевского "Динамо" относительно будущего наставника Игоря Костюка в команде. 

УАФ Сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
