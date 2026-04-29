Сборной Украины обещали 2 млн евро за выход на ЧМ-2026

Виктор Цыганков (слева) и Георгий Судаков в сборной Украины.

Футболистам сборная Украины обещали крупные премиальные за выход на чемпионат мира-2026. Речь идет о сумме около 2 млн евро на всю команду. Бонус предусматривался в случае успешного завершения квалификации.

Финансовая мотивация была предусмотрена, однако игроки не получили о ней четкого уведомления перед ключевыми матчами отбора, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Вацко Live".

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым не акцентировал внимание на факторе премиальных. В результате часть футболистов команды узнала о возможных выплатах уже после завершения решающих игр. Это вызвало обсуждение внутри сборной.

Наставник сборной Украины Сергей Ребров.

Премиальные не стали фактором мотивации

Главный бонус зависел исключительно от выхода на чемпионат мира. При этом ранее команда получала выплаты за промежуточные результаты в квалификации. В решающем этапе отбора сборная Украины не смогла выполнить задачу и не прошла в финальную часть турнира. В плей-офф "сине-желтые" уступили Швеции и завершили борьбу за путевку на Мундиаль.

Ситуация с премиальными стала дополнительным поводом для анализа работы внутри команды. Вопрос касается не только финансовой мотивации, но и коммуникации между руководством и игроками.

