Главная Спорт Известный промоушен намекнул на дебют Беленюка и Насибова в ММА

Дата публикации 2 мая 2026 15:07
Насибов и Беленюк выйдут в клетку ММА на турнире Arena
Жан Беленюк в промо к турниру. Фото: скриншот Instagram

Украинские борцы Жан Беленюк и Парвиз Насибов выступят на турнире по смешанным единоборствам. Спортсмены примут участие в бойцовском вечере новой лиги Arena. Ивент запланирован на 11 июля.

Соперники украинцев на данный момент не объявлены, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу промоушена.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помимо олимпийских спортсменов Жана Беленюка и Парвиза Насибова, в промо-ролике турнира также были представлены бойцы ММА, включая Дмитрия и Владислава Парубченко, Бовара Ханакова и Артема по прозвищу "Агрессор". Участие титулованных борцов рассматривается как часть масштабного события. Турнир станет одной из заметных площадок для дебюта спортсменов в новом виде спорта. 

Жан Беленюк (второй слева) с другими участиника ивента. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Неожиданных ход "олимпийцев"

Жан Беленюк завершил карьеру в греко-римской борьбе после Олимпиады-2024, где завоевал бронзовую медаль. Он является обладателем полного комплекта олимпийских наград. Парвиз Насибов, напротив, продолжает выступления в борьбе и является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Для обоих спортсменов участие в турнире станет новым этапом карьеры.

Переход борцов в ММА соответствует общей тенденции в единоборствах. Спортсмены с базой греко-римской борьбы регулярно пробуют себя в смешанных дисциплинах. Решение о дальнейшем выступлении в ММА будет зависеть от результатов дебютных поединков. 

Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
