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Беленюк хочет провести спортивный матч с Юлией Тимошенко

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Дата публикации 15 мая 2025 12:17
Беленюк предложил известному политику спортивную дуэль
Жан Беленюк в 2025 году. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Известный украинский спортсмен Жан Беленюк приготовил новый подарок своим поклонникам. Олимпийский чемпион показал политика, с которым хотел бы встретиться в поединке на турнире. 

Беленюк опубликовал загадочную фотографию на своей странице в Instagram

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Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк также известен своей любовью к розыгрышам. На этот раз его партнером по шутке стал известный украинский политик. Спортсмен предложил провести интересное противостояние "на своем поле". 

Жан Беленюк
Жан Беленюк со своими наградами. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

С кем хочет соперничать Беленюк 

Амбиции олимпийца, который летом 2024 года триумфально завершил карьеру, простираются заметно дальше поединков на татами. Жан Беленюк остается народным депутатом Украины и регулярно появляется на фотоотчетах из Верховной Рады. 

Жан Беленюк
Жан Беленюк и Юлия Тимошенко. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

На этот раз Беленюк и сам опубликовал фотографию из украинского парламента. На нем спортсмен запечатлен в обнимку с лидером одной из политических партий Юлией Тимошенко. Оба политика на снимке улыбаются. 

"Как и обещал. С очаровательной ЮВТ начали переговоры о проведении общего матча по настольному теннису", — подписал фотографию Беленюк. 

Напомним, форвард сборной Украины может перейти в один из клубов из английской Премьер-лиги. 

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Юлия Тимошенко Верховная Рада спорт Жан Беленюк Теннис
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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