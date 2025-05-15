Беленюк предложил известному политику спортивную дуэль

Жан Беленюк в 2025 году. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Известный украинский спортсмен Жан Беленюк приготовил новый подарок своим поклонникам. Олимпийский чемпион показал политика, с которым хотел бы встретиться в поединке на турнире.

Беленюк опубликовал загадочную фотографию на своей странице в Instagram.

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Жан Беленюк со своими наградами. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

С кем хочет соперничать Беленюк

Амбиции олимпийца, который летом 2024 года триумфально завершил карьеру, простираются заметно дальше поединков на татами. Жан Беленюк остается народным депутатом Украины и регулярно появляется на фотоотчетах из Верховной Рады.

Жан Беленюк и Юлия Тимошенко. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

На этот раз Беленюк и сам опубликовал фотографию из украинского парламента. На нем спортсмен запечатлен в обнимку с лидером одной из политических партий Юлией Тимошенко. Оба политика на снимке улыбаются.

"Как и обещал. С очаровательной ЮВТ начали переговоры о проведении общего матча по настольному теннису", — подписал фотографию Беленюк.

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