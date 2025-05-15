Беленюк запропонував відомому політику спортивну дуель

Жан Беленюк у 2025 році. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Відомий український спортсмен Жан Беленюк приготував новий подарунок своїм шанувальникам. Олімпійський чемпіон показав політика, з яким хотів би зустрітися в поєдинку на турнірі.

Беленюк опублікував загадкову фотографію на своїй сторінці в Instagram.

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Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби Жан Беленюк також відомий своєю любов'ю до розіграшів. Цього разу його партнером по жарту став відомий український політик. Спортсмен запропонував провести цікаве протистояння "на своєму полі".

Жан Беленюк зі своїми нагородами. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

З ким хоче змагатися Беленюк

Амбіції олімпійця, який влітку 2024 року тріумфально завершив кар'єру, простягаються помітно далі поєдинків на татамі. Жан Беленюк залишається народним депутатом України та регулярно з'являється на фотозвітах із Верховної Ради.

Жан Беленюк та Юлія Тимошенко. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Цього разу Беленюк й сам опублікував фотографію з українського парламенту. На ній спортсмен зображений разом з лідером однієї з політичних партій Юлією Тимошенко. Обидва політики на знімку посміхаються.

"Як і обіцяв. З чарівною ЮВТ почали переговори про проведення спільного матчу з настільного тенісу", — підписав фотографію Беленюк.

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