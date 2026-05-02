Насібов та Беленюк вийдуть у клітку ММА на турнірі Arena

Жан Беленюк у промо до турніру. Фото: скриншот Instagram

Українські борці Жан Беленюк та Парвіз Насібов виступлять на турнірі зі змішаних єдиноборств. Спортсмени візьмуть участь у бійцівському вечорі нової ліги Arena. Івент заплановано на 11 липня.

Суперників українців наразі не оголошено, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу промоушена.

Крім олімпійських спортсменів Жана Беленюка та Парвіза Насибова, у промо-ролику турніру також було представлено бійців ММА, включно з Дмитром та Владиславом Парубченками, Боваром Ханаковим та Артемом "Агресором". Участь титулованих борців розглядається як частина масштабної події. Турнір стане одним із помітних майданчиків для дебюту спортсменів у новому виді спорту.

Жан Беленюк (другий зліва) з іншими учасниками івенту. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Несподіваних хід "олімпійців"

Жан Беленюк завершив кар'єру в греко-римській боротьбі після Олімпіади-2024, де завоював бронзову медаль. Він є володарем повного комплекту олімпійських нагород. Парвіз Насібов, навпаки, продовжує виступи в боротьбі та є дворазовим срібним призером Олімпійських ігор. Для обох спортсменів участь у турнірі стане новим етапом кар'єри.

Перехід борців у ММА відповідає загальній тенденції в єдиноборствах. Спортсмени з базою греко-римської боротьби регулярно пробують себе в змішаних дисциплінах. Рішення про подальший виступ у ММА залежатиме від результатів дебютних поєдинків.

Читайте також:

