Беленюк пояснив бажання дебютувати в ММА

Жан Беленюк відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк прокоментував своє рішення перейти у змішані єдиноборства. Український спортсмен підтвердив підготовку до дебютного бою в ММА. Можливість спробувати себе в новому виді спорту з'явилася після завершення кар'єри в боротьбі.

Беленюк також розповів про поточний тренувальний процес та плани на найближчий виступ, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Чинний депутат Верховної Ради України зазначив, що раніше не міг поєднувати різні дисципліни через концентрацію на греко-римській боротьбі. Зараз Жан Беленюк працює над ударною технікою та розширенням арсеналу. Спортсмен підкреслив, що його базова підготовка стане перевагою в новому виді спорту. При цьому він визнав необхідність освоєння низки елементів з нуля.

Президент УАФ Андрій Шевченко (ліворуч) та Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Оцінка перспектив Беленюка

Призер трьох Олімпіад також висловився про дебют Парвіза Насібова в ММА. Жан Беленюк відзначив потенціал партнера по збірній та висловив упевненість у його можливостях. За словами Беленюка, Насібову доведеться поєднувати підготовку в боротьбі та ММА, що ускладнює процес. Сам він може повністю зосередитися на новій дисципліні.

"Я завжди цікавився єдиноборствами такого роду. Постійно стояло питання, чи буду я пробувати себе в цьому виді спорту. Зараз з'явилася хороша можливість — і я вирішив спробувати. Зараз тренуюся і готуюся до бою", — заявив Беленюк.

Читайте також:

Жан повідомив, що його суперником стане іноземний боєць. Підбором опонента займаються менеджери спортсмена. Він розраховує провести конкурентний та видовищний поєдинок. Дебют відбудеться під егідою нової ліги Arena, орієнтованої на розвиток ММА в Україні.

Нагадаємо, Новини.LIVE представили Андреа Мальдеру, який може стати новим наставником збірної України з футболу.

Раніше Новини.LIVE писали про прогноз форварда Мохамеда Салаха на результат чемпіонських перегонів в англійській Прем'єр-лізі.

Ваша пробна версія Premium закінчилася