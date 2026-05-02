Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Беленюк пояснив перехід у ММА та назвав умови дебюту

Беленюк пояснив перехід у ММА та назвав умови дебюту

Ua ru
Дата публікації: 2 травня 2026 18:37
Беленюк пояснив бажання дебютувати в ММА
Жан Беленюк відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк прокоментував своє рішення перейти у змішані єдиноборства. Український спортсмен підтвердив підготовку до дебютного бою в ММА. Можливість спробувати себе в новому виді спорту з'явилася після завершення кар'єри в боротьбі.

Беленюк також розповів про поточний тренувальний процес та плани на найближчий виступ, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Чинний депутат Верховної Ради України зазначив, що раніше не міг поєднувати різні дисципліни через концентрацію на греко-римській боротьбі. Зараз Жан Беленюк працює над ударною технікою та розширенням арсеналу. Спортсмен підкреслив, що його базова підготовка стане перевагою в новому виді спорту. При цьому він визнав необхідність освоєння низки елементів з нуля.

Жан Беленюк
Президент УАФ Андрій Шевченко (ліворуч) та Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Оцінка перспектив Беленюка

Призер трьох Олімпіад також висловився про дебют Парвіза Насібова в ММА. Жан Беленюк відзначив потенціал партнера по збірній та висловив упевненість у його можливостях. За словами Беленюка, Насібову доведеться поєднувати підготовку в боротьбі та ММА, що ускладнює процес. Сам він може повністю зосередитися на новій дисципліні.

"Я завжди цікавився єдиноборствами такого роду. Постійно стояло питання, чи буду я пробувати себе в цьому виді спорту. Зараз з'явилася хороша можливість — і я вирішив спробувати. Зараз тренуюся і готуюся до бою", — заявив Беленюк.

Читайте також:

Жан повідомив, що його суперником стане іноземний боєць. Підбором опонента займаються менеджери спортсмена. Він розраховує провести конкурентний та видовищний поєдинок. Дебют відбудеться під егідою нової ліги Arena, орієнтованої на розвиток ММА в Україні.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробная версия Premium закончилась

ММА Жан Беленюк греко-римська боротьба
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації