Головна Спорт Перемогла росіянку: Марта Костюк стала чемпіонкою WTA 1000 у Мадриді

Ua ru
Дата публікації: 2 травня 2026 20:21
Українська тенісистка Марта Костюк. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу на престижному турнірі серії WTA 1000 у Мадриді. У фінальному поєдинку вона впевнено обіграла "нейтральну" росіянку Мірру Андрєєву, завершивши матч у двох сетах. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише "Суспільне. Спорт". 

Перемога Костюк на турнірі WTA 1000

Відомо, що це була друга очна зустріч тенісисток. Вперше вони зійшлися на корті в Брісбені, і тоді також сильнішою виявилася Костюк. Цього разу Костюк перемогла суперницю з рахунком 6:3, 7:5.

Тріумф у Мадриді став для українки другим титулом у сезоні-2026. Раніше вона виграла турнір категорії WTA 250 у Руані. Окрім цього, Костюк доходила до фіналу змагань WTA 500 у Брісбені, де поступилася першій ракетці світу Аріні Сабалєнці. Загалом цей титул став третім у кар'єрі української тенісистки. До нинішнього сезону її єдиною перемогою залишався турнір WTA 250 у 2023 році.

Вихід до фіналу в Мадриді дозволив Марті Костюк встановити унікальне досягнення — вона стала першою представницею України, якій вдалося дійти до фіналів турнірів усіх категорій WTA в межах одного сезону. Поточний рік уже став найуспішнішим у кар'єрі спортсменки. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
