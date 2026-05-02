Перемогла росіянку: Марта Костюк стала чемпіонкою WTA 1000 у Мадриді

Українська тенісистка Марта Костюк.

Українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу на престижному турнірі серії WTA 1000 у Мадриді. У фінальному поєдинку вона впевнено обіграла "нейтральну" росіянку Мірру Андрєєву, завершивши матч у двох сетах.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише "Суспільне. Спорт".

Перемога Костюк на турнірі WTA 1000

Відомо, що це була друга очна зустріч тенісисток. Вперше вони зійшлися на корті в Брісбені, і тоді також сильнішою виявилася Костюк. Цього разу Костюк перемогла суперницю з рахунком 6:3, 7:5.

Тріумф у Мадриді став для українки другим титулом у сезоні-2026. Раніше вона виграла турнір категорії WTA 250 у Руані. Окрім цього, Костюк доходила до фіналу змагань WTA 500 у Брісбені, де поступилася першій ракетці світу Аріні Сабалєнці. Загалом цей титул став третім у кар'єрі української тенісистки. До нинішнього сезону її єдиною перемогою залишався турнір WTA 250 у 2023 році.

Вихід до фіналу в Мадриді дозволив Марті Костюк встановити унікальне досягнення — вона стала першою представницею України, якій вдалося дійти до фіналів турнірів усіх категорій WTA в межах одного сезону. Поточний рік уже став найуспішнішим у кар'єрі спортсменки.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, олімпійський чемпіон Жан Беленюк вирішив перейти у змішані єдиноборства. Спортсмен підтвердив підготовку до дебютного бою в ММА та зазначив, що його базова підготовка стане перевагою в новому виді спорту.

Водночас коментатор Віктор Вацко повідомв, що італійський фахівець Андреа Мальдера може стати головним тренером збірної України. "Синьо-жовтих" уперше в історії очолить закордонний тренер.