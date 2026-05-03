П'ятеро спортсменів загинули в авіакатастрофі у США

Результати авіакатастрофи. Фото: Reuters/Samir Bol

У штаті Техас сталася авіакатастрофа за участю спортивної команди. Невеликий літак Cessna зазнав аварії дорогою на турнір. На борту перебували п'ятеро гравців із піклболу та пілот.

Усі, хто перебував у літаку, загинули на місці, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Bild.

Літак вилетів із міста Амарілло і прямував у Нью-Браунфелс. Перед катастрофою було зафіксовано незвичайні маневри в повітрі. За словами пілота іншого повітряного судна, що летіло поблизу, зв'язок з екіпажем раптово перервався. Диспетчери також відзначили відхилення в траєкторії перед зникненням літака з радарів.

Розслідування причин авіакатастрофи

Клуб Amarillo Pickleball підтвердив загибель своїх гравців. У заяві організації йдеться про важку втрату для всієї спортивної спільноти. Представники клубу повідомили, що загиблі прямували на змагання.

Причини катастрофи наразі не встановлено. За попередньою інформацією, ознак зіткнення в повітрі не виявлено. Літак моделі Cessna 421C загорівся під час падіння, що вказує на серйозні пошкодження.

Піклболольний поєдинок. Фото: Reuters/Evan Garcia

Що таке піклбол

Це ігровий вид спорту з ракеткою, що поєднує елементи тенісу, бадмінтону та настільного тенісу. Матчі відбуваються на корті меншого розміру, ніж тенісний, з використанням твердої ракетки та перфорованого пластикового м'яча. Гра може вестися як в одиночному, так і в парному форматі, при цьому правила роблять акцент на точності і тактичному контролі розіграшу.

