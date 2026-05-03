Пять спортсменов погибли в авиакатастрофе в США

В штате Техас произошла авиакатастрофа с участием спортивной команды. Небольшой самолет Cessna потерпел крушение по пути на турнир. На борту находились пять игроков по пиклболу и пилот.

Все находившиеся в самолете погибли на месте, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Bild.

Самолет вылетел из города Амарилло и направлялся в Нью-Браунфелс. Перед крушением были зафиксированы необычные маневры в воздухе. По словам пилота другого воздушного судна, летевшего поблизости, связь с экипажем внезапно прервалась. Диспетчеры также отметили отклонения в траектории перед исчезновением самолета с радаров.

Расследование причин авиакатастрофы

Клуб Amarillo Pickleball подтвердил гибель своих игроков. В заявлении организации говорится о тяжелой утрате для всего спортивного сообщества. Представители клуба сообщили, что погибшие направлялись на соревнования.

Причины катастрофы на данный момент не установлены. По предварительной информации, признаков столкновения в воздухе не выявлено. Самолет модели Cessna 421C загорелся при падении, что указывает на серьезные повреждения.

Что такое пиклбол

Это игровой вид спорта с ракеткой, сочетающий элементы тенниса, бадминтона и настольного тенниса. Матчи проходят на корте меньшего размера, чем теннисный, с использованием твердой ракетки и перфорированного пластикового мяча. Игра может вестись как в одиночном, так и в парном формате, при этом правила делают акцент на точности и тактическом контроле розыгрыша.

