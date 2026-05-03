Пономаренко забив красивий гол, але Шахтар вирвав перемогу в Динамо

Центральний матч 26-го туру УПЛ подарував протистояння "Динамо" з "Шахтарем". Матч вийшов динамічним, суперники грали на високих швидкостях. Окрасою поєдинку став м'яч Матвія Пономаренка.

Арда Туран вирішив поберегти частину основних футболістів "Шахтарі" перед матчем-відповіддю 1/2 Ліги Конференцій, і це позначилося на розвитку подій, повідомляють Новини.LIVE.

З перших же хвилин зустрічі команди почали атакувати, але при цьому припускалися помилок в обороні. Ігор Костюк кинув у бій ветеранів "Динамо", яким допомагала молодь в особі Михавка, Пономаренка і Редушка. Перший момент змарнував Олександр Караваєв. Після навісу з флангу він із близької дистанції завдав витонченого удару в штангу.

А за 13 хвилин поєдинку Матвій Пономаренко поборовся з Єгором Назариною за м'яч у центрі поля, переміг у цій дуелі й одразу ж пробив по воротах над Дмитром Різником, 1:0!

"Шахтар" різко прискорив темп і створив низку моментів біля воріт Руслана Нещерета. Каркас воріт рятував "Динамо" після ударів Феррейри і Траоре, хоча в другому випадку був офсайд. Крім цього, на полі було багато грубої боротьби, емоції зашкалювали.

"Шахтар" зумів відігратися

Після перерви картина на полі не змінилася. Досить швидко одна з атак "Шахтаря" принесла гостям успіх. Траоре отримав м'яч у чужому штрафному після передачі зліва, відпасував на Феррейру, який рикошетом від Вівчаренка забив гол, 1:1!

Господарі поля могли відповісти через 10 хвилин. Ярмоленко небезпечно прострілив уздовж чужих воріт, але Редушко не встиг замкнути передачу. А на 68-й хвилині Матвієнко пробив із забійної позиції після передачі Ізакі. Нещерет впорався з ударом, але Траоре грамотно зіграв на добиванні, 1:2! Кияни незабаром могли зрівняти рахунок, проте Яцик не зумів замкнути зручний простріл від Пономаренка. Наприкінці матчу на поле вийшов Герреро, який забив першим же дотиком, йому вдався гарматний удар із правого краю чужого штрафного. Але рефері зафіксував офсайд у форварда в момент передачі Караваєва, гол не було зараховано.

"Шахтар" здобув вольову перемогу, але Туран не зумів надати відпочинок усім основним гравцям перед матчем-відповіддю з "Кристал Пелас". "Динамо" втратило шанс поборотися за друге місце.

"Динамо" — "Шахтар" — 1:2 (1:0)

Голи: Пономаренко, 13 — Феррейра, 49; Траоре, 68.

