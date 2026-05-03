Пономаренко забил красивый гол, но Шахтер вырвал победу у Динамо

Шахтер одержал волевую победу над Динамо в Киеве
Центральный матч 26-го тура УПЛ подарил противостояние "Динамо" с "Шахтером". Матч получился динамичным, соперники играли на высоких скоростях. Украшением поединка стал мяч Матвея Пономаренко.
Арда Туран решил поберечь часть основных футболистов "Шахтере" перед ответной игрой 1/2 Лиги Конференций, и это сказалось на развитии событий, сообщают Новини.LIVE.
С первых же минут встречи команды начали атаковать, но при этом допускали ошибки в обороне. Игорь Костюк бросил в бой ветеранов "Динамо", которым помогала молодежь в лице Михавко, Пономаренко и Редушко. Первый момент упустил Александр Караваев. После навеса с фланга он с близкой дистанции нанес изящный удар в штангу.
А спустя 13 минут поединка Матвей Пономаренко поборолся с Егором Назариной за мяч в центре поля, победил в этой дуэли и сразу же пробил по воротам над Дмитрием Ризныком, 1:0!
"Шахтер" резко ускорил темп и создал ряд моментов у ворот Руслана Нещерета. Каркас ворот спасал "Динамо" после ударов Феррейры и Траоре, хотя во втором случае был офсайд. Помимо этого на поле было много грубой борьбы, эмоции зашкаливали.
"Шахтер" сумел отыграться
После перерыва картина на поле не изменилась. Довольно быстро одна из атак "Шахтера" принесла гостям успех. Траоре получил мяч в чужой штрафной после передачи слева, отпасовал на Феррейру, который рикошетом от Вивчаренко забил гол, 1:1!
Хозяева поля могли ответить через 10 минут. Ярмоленко опасно прострелил вдоль чужих ворот, но Редушко не успел замкнуть передачу. А на 68-й минуте Матвиенко пробил из убойной позиции после передачи Изаки. Нещерет справился с ударом, но Траоре грамотно сыграл на добивании, 1:2! Киевляне вскоре могли сравнять счет, однако Яцык не сумел замкнуть удобный прострел от Пономаренко. В конце матча на поле вышел Герреро, который забил первым же касанием, ему удался пушечный удар с правого края чужой штрафной. Но рефери зафиксировал офсайд у форварда в момент передачи Караваева, гол не был засчитан.
"Шахтер" одержал волевую победу, но Туран не сумел предоставить отдых всем основным игрокам перед ответной встрече с "Кристал Пэлас". "Динамо" упустило шанс побороться за второе место.
"Динамо" — "Шахтер" — 1:2 (1:0)
Голы: Пономаренко, 13 — Феррейра, 49; Траоре, 68.
