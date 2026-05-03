Главная Спорт Костюк объяснил поражение Динамо от Шахтера

Дата публикации 3 мая 2026 20:36
Костюк пожаловался на реализацию моментов Динамо
Тренер Игорь Костюк во время матча. Фото: скриншот YouTube

Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал поражение команды от донецкого "Шахтера" в матче 26-го тура чемпионата Украины. Поединок завершился со счетом 1:2. Наставник оценил игру команды и выделил ключевые эпизоды встречи.

Костюк назвал главный фактор поражения "Динамо", сообщают Новини.LIVE

Хозяева поля первыми повели в счете после гола Матвея Пономаренко из центра поля. Однако "Шахтер" не только отыгрался, но и вырвал победу, хотя "бело-синие" были близки к тому, чтобы сравнять счет. 

Руслан Нещерет
Руслан Нещерет после пропущенного гола. Фото: скриншот YouTube

Что Костюк сказал об игре "Динамо" 

Киевская команда упустила шанс "вклиниться" в борьбу за место в тройке призеров, а "Шахтер" уже в следующем туре может оформить досрочный чемпионский титул. Однако Игорь Костюк не стал винить футболистов "Динамо" в поражении. 

"Это был настоящий праздник для болельщиков, посмотрите, сколько людей пришло. Это дерби, которое всегда заслуживает внимания. Мы дисциплинированно сыграли, но в нескольких моментах недоработали и пропустили голы. Шансов было достаточно, но подвела реализация", — заявил Костюк.

Тренер также указал на ряд эпизодов, повлиявших на исход матча. Он отметил незасчитанный гол и нереализованные моменты в атаке. По его словам, команда не планирует вносить радикальные изменения после этой игры. Тренер подчеркнул, что результат требует анализа, но не пересмотра общей стратегии. 

ФК Шахтер Динамо Игорь Костюк
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
