Караваев объяснил, почему Динамо не защитило чемпионский титул

Александр Караваев перед матчем.

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал поражение от "Шахтера" (1:2) в 26-м туре УПЛ. Ветеран оценил ход встречи и отметил ключевые причины неудачи. Он подчеркнул, что команда не смогла реализовать свои моменты.

Караваев и сам мог забить гол, но попал в штангу, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

Александр Караваев обратил внимание на уровень "Шахтера" и сложность противостояния. Он отметил, что игроки "горняков" умеют использовать даже минимальные ошибки. Гости реализовали моменты, которые создали после провалов "бело-синих" в обороне.

Александр Караваев работает на тренировке.

Что Караваев сказал о матче

Защитник "Динамо" отметил, что для успешной игры против такого оппонента необходима максимальная концентрация на протяжении всего матча. Также ветеран указал на недостатки в действиях своей команды.

"Динамо" и "Шахтер" показали боевую игру. Мы не удержали свое преимущество, хотя при счете 1:2 у нас было много моментов, особенно при стандартных положениях. Обидно, что при проигрышном счете мы давим, отдаем все силы, но итогового результата нет. Мы сами виноваты в этом, и поэтому должны возвращаться на свой уровень", — заявил Караваев.

Защитник отметил, что "Динамо" утратило шансы на чемпионство задолго до этого матча. Он подчеркнул, что очки были потеряны в тех играх, где этого можно было избежать. По его мнению, текущая ситуация является следствием собственных ошибок на протяжении сезона.

