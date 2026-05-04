Караваєв пояснив, чому Динамо не захистило чемпіонський титул

Олександр Караваєв перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв прокоментував поразку від "Шахтаря" (1:2) у 26-му турі УПЛ. Ветеран оцінив перебіг зустрічі та відзначив ключові причини невдачі. Він підкреслив, що команда не змогла реалізувати свої моменти.

Караваєв і сам міг забити гол, але влучив у штангу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "біло-синіх".

Олександр Караваєв звернув увагу на рівень "Шахтаря" і складність протистояння. Він зазначив, що гравці "гірників" вміють використовувати навіть мінімальні помилки. Гості реалізували моменти, які створили після провалів "біло-синіх" в обороні.

Олександр Караваєв працює на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Караваєв сказав про матч

Захисник "Динамо" зазначив, що для успішної гри проти такого опонента необхідна максимальна концентрація протягом усього матчу. Також ветеран вказав на недоліки в діях своєї команди.

"Динамо" і "Шахтар" показали бойову гру. Ми не втримали свою перевагу, хоча за рахунку 1:2 у нас було багато моментів, особливо за стандартних положень. Прикро, що за програшного рахунку ми тиснемо, віддаємо всі сили, але підсумкового результату немає. Ми самі винні в цьому, і тому повинні повертатися на свій рівень", — заявив Караваєв.

Захисник зазначив, що "Динамо" втратило шанси на чемпіонство задовго до цього матчу. Він підкреслив, що очки було втрачено в тих іграх, де цього можна було уникнути. На його думку, поточна ситуація є наслідком власних помилок протягом сезону.

