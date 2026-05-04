Сэр Алекс Фергюсон госпитализирован перед матчем МЮ с Ливерпулем

Сэр Алекс Фергюсон на трибуне. Фото: Xavier Laine/Getty Images

Легендарный тренер сэр Алекс Фергюсон был госпитализирован перед матчем "Манчестер Юнайтед" против "Ливерпуля". Инцидент произошел на стадионе "Олд Траффорд". Специалист почувствовал себя плохо незадолго до начала встречи.

После осмотра на арене его доставили в больницу, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Во время госпитализации сэр Алекс Фергюсон находился в сознании и прошел медицинское обследование в качестве меры предосторожности. Его состояние оценивается как стабильное. Перед матчем 84-летний специалист был замечен на стадионе, где общался с гостями. Тренер сможет вскоре продолжить восстановление дома.

Реакция на госпитализацию Фергюсона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик признался, что новость о состоянии Фергюсона повлияла на команду перед игрой. При этом матч завершился победой "красных дьяволов" со счетом 3:2. В клубе выразили поддержку легендарному специалисту. Ожидается, что положительный результат команды станет для него дополнительной мотивацией.

Ранее Фергюсон уже сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. В 2018 году он перенес кровоизлияние в мозг и прошел успешную операцию. По имеющимся данным, текущий инцидент не связан с тем случаем. В последнее время сэр Алекс активно посещал футбольные матчи и спортивные события.

