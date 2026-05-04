Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Фергюсон попал в больницу перед матчем Манчестер Юнайтед

Фергюсон попал в больницу перед матчем Манчестер Юнайтед

Ua ru
Дата публикации 4 мая 2026 08:55
Сэр Алекс Фергюсон госпитализирован перед матчем МЮ с Ливерпулем
Сэр Алекс Фергюсон на трибуне. Фото: Xavier Laine/Getty Images

Легендарный тренер сэр Алекс Фергюсон был госпитализирован перед матчем "Манчестер Юнайтед" против "Ливерпуля". Инцидент произошел на стадионе "Олд Траффорд". Специалист почувствовал себя плохо незадолго до начала встречи.

После осмотра на арене его доставили в больницу, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Во время госпитализации сэр Алекс Фергюсон находился в сознании и прошел медицинское обследование в качестве меры предосторожности. Его состояние оценивается как стабильное. Перед матчем 84-летний специалист был замечен на стадионе, где общался с гостями. Тренер сможет вскоре продолжить восстановление дома. 

Реакция на госпитализацию Фергюсона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик признался, что новость о состоянии Фергюсона повлияла на команду перед игрой. При этом матч завершился победой "красных дьяволов" со счетом 3:2. В клубе выразили поддержку легендарному специалисту. Ожидается, что положительный результат команды станет для него дополнительной мотивацией.

Ранее Фергюсон уже сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. В 2018 году он перенес кровоизлияние в мозг и прошел успешную операцию. По имеющимся данным, текущий инцидент не связан с тем случаем. В последнее время сэр Алекс активно посещал футбольные матчи и спортивные события. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о реакции Александра Караваева на поражение "Динамо" от "Шахтера" в матче УПЛ. 

Также Новини.LIVE сообщали о перспективе Даниила Сикана вернуться в УПЛ ради контракта с одним из местных клубов. 

Манчестер Юнайтед Ливерпуль Сэр Алекс Фергюсон
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации