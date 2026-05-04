Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Фергюсон потрапив до лікарні перед матчем Манчестер Юнайтед

Фергюсон потрапив до лікарні перед матчем Манчестер Юнайтед

Ua ru
Дата публікації: 4 травня 2026 08:55
Сера Алекса Фергюсона госпіталізовано перед матчем МЮ з Ліверпулем
Сер Алекс Фергюсон на трибуні. Фото: Xavier Laine/Getty Images

Легендарний тренер сер Алекс Фергюсон був госпіталізований перед матчем "Манчестер Юнайтед" проти "Ліверпуля". Інцидент стався на стадіоні "Олд Траффорд". Фахівець відчув себе погано незадовго до початку зустрічі.

Після огляду на арені його доправили до лікарні, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Під час госпіталізації сер Алекс Фергюсон перебував у свідомості і пройшов медичне обстеження як запобіжний захід. Його стан оцінюють як стабільний. Перед матчем 84-річний фахівець був помічений на стадіоні, де спілкувався з гостями. Тренер зможе незабаром продовжити відновлення вдома.

Реакція на госпіталізацію Фергюсона

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррік зізнався, що новина про стан Фергюсона вплинула на команду перед грою. При цьому матч завершився перемогою "червоних дияволів" із рахунком 3:2. У клубі висловили підтримку легендарному фахівцеві. Очікується, що позитивний результат команди стане для нього додатковою мотивацією.

Раніше Фергюсон уже стикався із серйозними проблемами зі здоров'ям. У 2018 році він переніс крововилив у мозок і пройшов успішну операцію. За наявними даними, поточний інцидент не пов'язаний із тим випадком. Останнім часом сер Алекс активно відвідував футбольні матчі та спортивні події.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про реакцію Олександра Караваєва на поразку "Динамо" від "Шахтаря" в матчі УПЛ.

Також Новини.LIVE повідомляли про перспективу Данила Сікана повернутися в УПЛ заради контракту з одним із місцевих клубів.

Манчестер Юнайтед Ліверпуль Сер Алекс Фергюсон
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації