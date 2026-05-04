Сера Алекса Фергюсона госпіталізовано перед матчем МЮ з Ліверпулем

Сер Алекс Фергюсон на трибуні. Фото: Xavier Laine/Getty Images

Легендарний тренер сер Алекс Фергюсон був госпіталізований перед матчем "Манчестер Юнайтед" проти "Ліверпуля". Інцидент стався на стадіоні "Олд Траффорд". Фахівець відчув себе погано незадовго до початку зустрічі.

Після огляду на арені його доправили до лікарні, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Під час госпіталізації сер Алекс Фергюсон перебував у свідомості і пройшов медичне обстеження як запобіжний захід. Його стан оцінюють як стабільний. Перед матчем 84-річний фахівець був помічений на стадіоні, де спілкувався з гостями. Тренер зможе незабаром продовжити відновлення вдома.

Реакція на госпіталізацію Фергюсона

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррік зізнався, що новина про стан Фергюсона вплинула на команду перед грою. При цьому матч завершився перемогою "червоних дияволів" із рахунком 3:2. У клубі висловили підтримку легендарному фахівцеві. Очікується, що позитивний результат команди стане для нього додатковою мотивацією.

Раніше Фергюсон уже стикався із серйозними проблемами зі здоров'ям. У 2018 році він переніс крововилив у мозок і пройшов успішну операцію. За наявними даними, поточний інцидент не пов'язаний із тим випадком. Останнім часом сер Алекс активно відвідував футбольні матчі та спортивні події.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про реакцію Олександра Караваєва на поразку "Динамо" від "Шахтаря" в матчі УПЛ.

Також Новини.LIVE повідомляли про перспективу Данила Сікана повернутися в УПЛ заради контракту з одним із місцевих клубів.