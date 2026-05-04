Вірт пояснив, що чекатимуть від Мальдери у збірній України

Андреа Мальдера (праворуч) з Іллею Забарним в АПЛ. Фото: Getty Images

Колишній голкіпер донецького "Шахтаря" Юрій Вірт висловився про можливе призначення Андреа Мальдери в збірну України. Експерт зазначив, що такий варіант не став повною несподіванкою. Італійський фахівець уже розглядався серед кандидатів.

Юрій Вірт також наголосив на впливі Андрія Шевченка на можливе рішення щодо національної команди, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

Колишній воротар нагадав про негативне тло після невиходу на чемпіонат світу. На його думку, новому тренеру належить не тільки вибудувати гру, а й домогтися результату в збірній України. Експерт наголосив на важливості психологічної складової в команді.

Очікування від нового тренера збірної України

"Не надто несподівана новина. Він був одним з основних кандидатів. Я розумію, що це прерогатива Андрія Шевченка, який працював із ним і дуже добре його знає. Збірну не міг прийняти будь-хто, адже, в першу чергу, потрібен результат", — заявив Вірт.

Голкіпер додав, що очікував на призначення українського фахівця, зокрема Мирона Маркевича. Він наголосив, що робота в збірній пов'язана з високою відповідальністю і постійним тиском. За його словами, підсумкову оцінку тренеру дасть тільки результат. Вірт зазначив, що головним завданням залишається вихід команди на великі турніри.

