Гвардиола оценил шансы Манчестер Сити на победу в АПЛ

Главная Спорт Гвардиола оценил шансы Манчестер Сити опередить Арсенал в АПЛ

Дата публикации 4 мая 2026 09:23
Хосеп Гвардиола празднует победу. Фото: Reuters/Paul Childs

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал выступление команды в сезоне-2025/2026. Специалист отметил стабильность клуба и условия, в которых работает тренерский штаб. Ключевым фактором остается внутренняя атмосфера и системный подход.

Каталонский наставик подчеркнул регулярное участие команды в борьбе за трофеи, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

В текущем сезоне "Манчестер Сити" сохраняет шансы на несколько титулов. Команда вышла в финал Кубка Англии, где сыграет с "Челси". В чемпионате Англии клуб занимает второе место, имея 70 очков после 33 матчей и две игры в запасе относительно лидирующего "Арсенала". Ранее команда уже выиграла Кубок английской лиги. 

Хосеп Гвардиола руководит игрой "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Paul Childs

Как Гвардиола оценил сезон для "Ман Сити"

"Я не работал бы здесь 10 лет, даже если бы выигрывал все эти трофеи, если бы не благоприятное окружение. Я все еще чувствую большую энергию и с удовольствием прихожу на работу в выходной. Меня обрадовало, что Гюндоган вернулся к нам из Барселоны и сказал, что "Ман Сити" является лучшим клубом. Если так говорят, значит, мы движемся в правильном направлении", — объяснил тренер.

Гвардиола также отметил важность стабильности в клубе. Команда сохраняет единый подход в тактике и управлении. Хосеп подчеркнул, что именно это позволяет "Манчестер Сити" регулярно выступать в Лиге чемпионов и бороться за титулы. Тренер добавил, что комфортная рабочая среда играет ключевую роль в успехах команды.

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
