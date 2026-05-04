Гвардиола оценил шансы Манчестер Сити на победу в АПЛ

Гвардиола оценил шансы Манчестер Сити опередить Арсенал в АПЛ
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал выступление команды в сезоне-2025/2026. Специалист отметил стабильность клуба и условия, в которых работает тренерский штаб. Ключевым фактором остается внутренняя атмосфера и системный подход.
Каталонский наставик подчеркнул регулярное участие команды в борьбе за трофеи, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.
В текущем сезоне "Манчестер Сити" сохраняет шансы на несколько титулов. Команда вышла в финал Кубка Англии, где сыграет с "Челси". В чемпионате Англии клуб занимает второе место, имея 70 очков после 33 матчей и две игры в запасе относительно лидирующего "Арсенала". Ранее команда уже выиграла Кубок английской лиги.
Как Гвардиола оценил сезон для "Ман Сити"
"Я не работал бы здесь 10 лет, даже если бы выигрывал все эти трофеи, если бы не благоприятное окружение. Я все еще чувствую большую энергию и с удовольствием прихожу на работу в выходной. Меня обрадовало, что Гюндоган вернулся к нам из Барселоны и сказал, что "Ман Сити" является лучшим клубом. Если так говорят, значит, мы движемся в правильном направлении", — объяснил тренер.
Гвардиола также отметил важность стабильности в клубе. Команда сохраняет единый подход в тактике и управлении. Хосеп подчеркнул, что именно это позволяет "Манчестер Сити" регулярно выступать в Лиге чемпионов и бороться за титулы. Тренер добавил, что комфортная рабочая среда играет ключевую роль в успехах команды.
