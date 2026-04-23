Гвардиола поделился мнением об увольнении Росеньора из Челси

Увольнение Лиама Росеньора из "Челси" спровоцировало волну обсуждения в футбольных кругах. Ситуацию прокомментировал даже наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Он поддержал бывшего соперника и сделал заявление о собственной карьере.

Гвардиола рад тому, что не стал тренером "Челси", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт City Xtra в соцсети X.

Лиам Росеньор возглавил "Челси" в январе 2026 года. До этого он тренировал французский "Страсбур", который входит в спортивную империю владельцев английского клуба. Молодому 41-летнему наставнику не удалось стабилизировать результаты "синих", и после серии поражений он был уволен в конце апреля.

Что Гвардиола сказал о Росеньоре

Главный тренер "Манчестер Сити" ответил на вопрос журналиста о своем коллеге. Хосеп Гвардиола заявил, что рад тому, как развивается его карьера. В частности это касается решения возглавить "горожан" 10 лет назад.

"Жаль, что все так получилось с Росеньором. Мне кажется, это квалификационный тренер высокого уровня. Но в футболе так бывает. И каждый раз, когда я вижу такую ситуацию, я радуюсь, что работаю в клубе с сильным руководством, хорошими генеральными и спортивными директорами. Атмосфера доверия и профессионализм каждого сотрудника очень важны", — заявил Гвардиола.

Каталонский специалист завоевал в "Манчестер Сити" 18 трофеев (из 38 в тренерской карьере — Ред.). В сезоне 2025/26 Хосепу Гвардиоле удалось догнать "Арсенал" в турнирной таблице и снова сделать свою команду претендентом на чемпионский титул.

Напомним, Новини.LIVE писали о намерении "Бенфики" организовать трансфер Георгия Судакова в другой клуб.

Также Новини.LIVE процитировали ответ Андрея Ярмоленко лидеру клуба "Чернигов" перед финалом Кубка Украины.