Гвардіола поділився думкою про звільнення Росеньора з Челсі

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола.

Звільнення Ліама Росеньора з "Челсі" спровокувало хвилю обговорення у футбольних колах. Ситуацію прокоментував навіть наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола. Він підтримав колишнього суперника і зробив заяву про власну кар'єру.

Гвардіола радий тому, що не став тренером "Челсі".

Ліам Росеньор очолив "Челсі" в січні 2026 року. До цього він тренував французький "Страсбур", який входить до спортивної імперії власників англійського клубу. Молодому 41-річному наставнику не вдалося стабілізувати результати "синіх", і після серії поразок його звільнили наприкінці квітня.

Емоції Хосепа Гвардіоли. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Що Гвардіола сказав про Росеньйора

Головний тренер "Манчестер Сіті" відповів на запитання журналіста про свого колегу. Хосеп Гвардіола заявив, що радий тому, як розвивається його кар'єра. Зокрема це стосується рішення очолити "містян" 10 років тому.

"Шкода, що все так вийшло з Росеньором. Мені здається, це кваліфікаційний тренер високого рівня. Але у футболі так буває. І щоразу, коли я бачу таку ситуацію, я радію, що працюю в клубі із сильним керівництвом, хорошими генеральними та спортивними директорами. Атмосфера довіри і професіоналізм кожного співробітника дуже важливі", — заявив Гвардіола.

Читайте також:

Каталонський фахівець завоював у "Манчестер Сіті" 18 трофеїв (із 38 у тренерській кар'єрі — Ред.). У сезоні 2025/26 Хосепу Гвардіолі вдалося наздогнати "Арсенал" у турнірній таблиці і знову зробити свою команду претендентом на чемпіонський титул.

