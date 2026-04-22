Челсі звільнив тренера: відомо суму компенсації

Ліам Росеньйор. Фото: Reuters

Лондонський "Челсі" офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером Ліамом Росеньйором. Рішення ухвалене на тлі невдалих результатів.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу клубу.

"Челсі" звільнив тренера

У клубній заяві підкреслили, що вдячні Росеньйору та його штабу за виконану роботу після призначення посеред сезону. Керівництво наголосило, що рівень гри і результати не відповідали внутрішнім стандартам, попри те, що сезон триває і завдання залишаються актуальними.

У "Челсі" зазначили, що рішення було непростим, але необхідним для зміни ситуації у заключній частині сезону. До кінця сезону обов’язки виконуватиме Калум Макфарлейн, який працюватиме з чинним штабом.

Перед командою стоять завдання: боротьба за місця в єврокубках у чемпіонаті, а також максимальний результат у Кубку Англії. Клуб розраховує, що зміна тренера дозволить стабілізувати гру та покращити результати найближчим часом.

"Челсі" розпочав пошук нового головного тренера. У клубі наголошують, що наступне призначення має бути довгостроковим і забезпечити стабільність розвитку команди.

За інформацією джерел, Росеньйор отримає компенсацію 4,6 млн євро. У його контракті був передбачений пункт, який дозволяє клубу не виплачувати повну суму у разі дострокового розірвання угоди.

Наразі "Челсі" провів 34 матчі в АПЛ, набрав 48 очок і посідає сьоме місце. Команда зберігає шанси потрапити до єврокубків, однак конкуренція залишається високою.

